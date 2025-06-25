‘Eşref Rüya’dan sezona zirvede mola

Haftanın dizisi: Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ‘Eşref Rüya’ (Kanal D), 13. bölümüyle tüm kategorilerde birinci olarak sezonu zirvede tamamladı.

Dizi, aldığı reytingin yanı sıra sosyal medyada da çok konuşuluyor. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, yapımın ekrana geldiği günlerde günün en çok konuşulan ikilisi olarak dikkat çekiyor. Çarşamba gibi zorlu rakiplerin olduğu bir günde sezonu liderlikle bitirmek kolay değil. Dizi, yeni sezona da damga vuracağa benziyor.

Her köşeyi saran sinsi karanlık çıkmazı

Haftanın filmi: Alper Mestçi’nin hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer gibi isimlerin bulunduğu Muhteşem Film imzalı ‘Siccin 8’, üçüncü hafta sonunda 48 bin 618, toplamda ise 346 bin 793 kişi tarafından izlendi.

Film, eşi Berna’nın ısrarıyla evinde yaşadıkları annesini huzurevine yerleştiren Fatih ile ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

Emrah’ın sürprizlerle dolu ‘Derbeder’i

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran Emrah, yeni şarkısı ‘Derbeder’i Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Emrah’a ait olan şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Mustafa Özen’in yönetmenliğini yaptığı klipte ilk kez çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçen Emrah, hem samimi hem de eğlenceli anları sevenleriyle paylaşıyor.

‘Derbeder’, akılda kalıcı melodisi ve pop sound’u ile dinleyicinin diline dolanıyor. Enerjik altyapısı, modern düzenlemesi ve Emrah’ın güçlü vokaliyle öne çıkan şarkı, yaz aylarının en çok konuşulan eserlerinden biri olacağa benziyor.

Şahane bir atasözleri derlemesi

Haftanın kitabı: Mizahı zekâyla, gündelik olanı edebi derinlikle harmanlayan Başar Başarır’ın yeni kitabı ‘Fukaranın Ahı-Şahane Atasözleri Defterim’, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Yazarın yıllar içinde biriktirdiği ve özenle damıttığı atasözlerini bir araya getirdiği bu kişisel derlemede ince bir mizah, yaratıcı yorumlar ve bolca hikâye yer alıyor. Her sözün ardında bir anı, her sayfada küçük bir sürpriz saklayan; bir başka sayfada koca bir klişeyi yerle bir eden ‘Fukaranın Ahı’nda kimi söz güldürüyor kimisi ise sorgulatıyor.