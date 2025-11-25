Eşref Rüya’nın Ceren'i Görken Çoban: Gerçek hayatta Gürdal gibi birini istemem - Resim : 1

‘CEREN BENİM GİBİ BİRİ’

Ceren karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu, “Çok iyi bir dönemimdeyim, bomba gibiyim. Çok kaliteli insanlarla çalışıyorum” dedi.

Karakteriyle arasında büyük bir benzerlik olduğunu da söyleyen Çoban şöyle konuştu: Uzun süre kendimi kötü hissettiğim bir dönemdeydim. Tam o sırada Eşref Rüya senaryosu geldi. Ceren karakter analizi geldiğinde ‘Bu benmişim’ dedim.

‘İKİMİZİN DE SİVRİ YANLARI VAR’

Çoban, Ceren’le en çok hangi yönlerinin benzediği sorusuna içtenlikle yanıt verdi: İkimizin de sivri tarafları var. Adaletsizliğe hiç gelemem. Bir de müziğe çok aşığım. Gerçek hayatta da keman çalıyorum.

‘BEN AŞKI SEVİYORUM’

Dizide Ceren’in Gürdal’a kapılıp kapılmayacağı da merak konusu olan Çoban, gerçek hayatta Gürdal gibi birini hayatına alıp almayacağı sorusuna ise içten bir yanıt verdi: Ben aşkı seviyorum ama Gürdal gibi biriyle karşılaştım, olmadı. Hemen kaçtım. Büyük konuşmak istemiyorum ama şimdilik olmaz.

‘EŞREF VE RÜYA’NIN AŞKI İNANDIRICI’

Dizinin merkezindeki Eşref ve Rüya aşkına da değinen oyuncu, bu tür büyük aşklara inandığını söyledi: Yıllarca süren, göremese de vazgeçmeyen bir erkek hikayesi. Bence hala böyle aşklar var. Eşref ve Rüya’nın aşkı muazzam.

‘ONLARLA OYNAMAK OKUL GİBİ’

Beste Sırapınar’a konuşan Çoban dizinin güçlü kadrosundan da bahsetti: Hepsi muazzam insanlar. Onlarla çalışmak bir okul gibi. Ben sünger gibiyim; ne kapabiliyorsam kapıyorum. Demet’le de çok iyi anlaşıyorum.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Eşref Rüya çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

