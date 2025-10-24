13-19 Ekim haftasında dijital platformlarda haftanın en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Enfes Bir Akşam’ ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde Netflix’in orijinal yapımı ‘10 Numaralı Kamara’ ikinci haftasında da liderliğini sürdürdü. Prime Video’nun televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Kanal D’nin Çarşamba akşamları ekrana gelen güçlü yapımı ‘Eşref Rüya’, en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü. Geçen sezon da dijitalde lider olan dizi, bu başarısını bu dönem de sürdürüyor. Film kategorisinde platformun sevilen film serisinin yeni halkası ‘Culpa Nuestra’ ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Ben Leman’, üçüncü bölümüyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde ülkemizde 42 bin seyirci tarafından izlenen ‘Amatör’ ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu.

Elite Model kazananları belli oldu

Bu yıl 2. kez düzenlenen The Elite Model of Turkey Yarışması’nda kral ve kraliçe, Kasımpaşa Piyalepaşa’daki DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul’da düzenlenen organizasyonda belli oldu.

24 kadın, 24 erkek olmak üzere toplam 48 yarışmacının finale kaldığı gecede kadınlarda Hazel Asil kraliçelik tacını takarken erkeklerde ise Meriç Yarat birinci oldu. The Elite Model of Turkey kurucusu Aydın Güler’in öncülüğünde yapılan etkinlikte kadınlarda Asu Çil, erkeklerde Emirhan Ilgın ikinci; yine kadınlarda Damla Beşbudak ve erkeklerde Eren Kaya da üçüncü oldu.

Birbirinden iddialı modellerin podyuma çıktığı ve ilginin yoğun olduğu etkinlikte jürilerin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren yarışmacılar, büyük bir sevinç yaşadı. Bu arada Aydın Güler’i tebrik ediyorum. Harika bir organizasyona imza attı. Her şey kusursuzdu. İlgiyle takip ettim.

Duygu Mercan’dan yeni proje müjdesi

Azerbaycan Türk Filmleri Haftası’na katılan Duygu Mercan, ilk kez gittiği Bakü’yle ilgili “Şehir çok güzel. Hülya Koçyiğit oradaydı, onunla 3 gün aynı ortamda olmak büyük mutluluktu. Onlardan öğrenecek çok şey var, konuşma biçimleri bile bir ders niteliğinde. Adeta kitap gibiler” dedi.

Oyuncu, yeni proje müjdesi verdi: “Bir dikey dizi projesine başlıyoruz, çekimler Antalya’da olacak. Bu projede ilk kez bir dizide iki farklı karakter oynayacağım. Aslında tek kişi ama iki ayrı karakter Çok farklı bir senaryo. Heyecanlıyım, çünkü bu tarz Türkiye’de henüz çok yeni.”

Duygu Mercan, güzellik ve eleştiri konusunda “İnsan kendinden memnun değilse ufak dokunuşlar olabilir. Ama ben botoks yaptırmıyorum. Eleştirileri kötü niyetli değil, sanatı ve sanatçıyı koruma refleksi olarak görüyorum. Eğer yapılacaksa da minimal olmalı, doğallığı bozmamalı” dedi.