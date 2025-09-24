Eşref Rüya’nın Eşref’i Çağatay Ulusoy 35 yaşına girdi! Sevgilisi Aslıhan Malbora aşka geldi... Kural dinlemedi

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine düşen Çağatay Ulusoy, 35 yaşına girdi. Meslektaşı Aslıhan Malbora ile bir süredir aşk yaşayan Ulusoy’a sevgilisinden romantik kutlama geldi.

MALBORA BU KEZ KURAL BOZDU

Daha önce sevgilisi hakkında paylaşımda bulunmayan güzel oyuncu bu kez kurala uymadı. Malbora, 35 yaşına giren sevgilisi için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

KALP EMOJİSİ KOYDU

Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.