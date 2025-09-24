Eşref Rüya’nın Eşref’i Çağatay Ulusoy 35 yaşına girdi! Sevgilisi Aslıhan Malbora aşka geldi... Kural dinlemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Eşref Rüya’nın Eşref’i Çağatay Ulusoy 35 yaşına girdi! Sevgilisi Aslıhan Malbora aşka geldi... Kural dinlemedi

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Eşref Rüya’da Eşref karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, 35 yaşına girdi. Aslıhan Malbora, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı sürpriz bir paylaşımla kutladı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine düşen Çağatay Ulusoy, 35 yaşına girdi. Meslektaşı Aslıhan Malbora ile bir süredir aşk yaşayan Ulusoy’a sevgilisinden romantik kutlama geldi.

9.webp

MALBORA BU KEZ KURAL BOZDU

Daha önce sevgilisi hakkında paylaşımda bulunmayan güzel oyuncu bu kez kurala uymadı. Malbora, 35 yaşına giren sevgilisi için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

.webp

KALP EMOJİSİ KOYDU

Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.

y7.webp

Son Haberler
New York’ta billboard savaşı
New York’ta billboard savaşı
‘Hakan Komiser’ yalınıyla milyonluk vurgun! Konya’da film gibi dolandırıcılık operasyonu
‘Hakan Komiser’ yalınıyla milyonluk vurgun! Konya’da film gibi dolandırıcılık operasyonu
Lösemide hayat kurtaran öneri! Uzmanlar tek tek açıkladı
Lösemide hayat kurtaran öneri! Uzmanlar tek tek açıkladı
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibine hapis istemi!
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibine hapis istemi!
Çarşamba’da çöp kamyonu faciası! 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu can aldı!