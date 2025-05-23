Eşref Rüya'nın Irmak'ı güzellik sırrını açıkladı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında dünyaevine girmişti. Güzel oyuncunun bu evlilikten bir çocuk sahibi olmasına rağmen formunu hala koruyor.

Şimdilerde ‘Eşref Rüya’ dizisindeki performansıyla dikkatleri çeken Benderlioğlu, 2023 yılında güzellik sırrını açıklamıştı.

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

41 yaşındaki ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, güzellik sırrını 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Benderlioğlu, "Koşmak en güzel cilt bakımıdır. Açık hava, oksijen genç kalmanızı sağlar. Net!" ifadelerine yer vermişti.

KOŞUNUN FİZİKSEL FAYDALARI!

Kalp Sağlığını Güçlendirir:

Düzenli koşu, kalp ve damar sistemini güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir.

Kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür, iyi kolesterol (HDL) seviyesini artırır.

Koşu, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler.

Bacak, karın, sırt ve kalça kaslarını çalıştırarak güçlendirir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir:

ZİHİNSEL FAYDALARI!

Koşu sırasında salgılanan endorfin sayesinde stres, depresyon ve kaygı seviyeleri azalır.

Zihinsel rahatlama sağlar, daha pozitif hissetmenize yardımcı olur.

Uyku Kalitesini Artırır:

Düzenli koşu, daha derin ve kaliteli uyku uyumanıza yardımcı olur.

Beyin Fonksiyonlarını Geliştirir:

Kan dolaşımını hızlandırarak beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirir.

Alzheimer ve diğer nörolojik hastalık risklerini azaltabilir.