Eşref Rüya'nın Nisan’ı Demet Özdemir'den ayna pozu: Hayranları bayıldı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüyada Nisan karakterini başarıyla canlandıran Demet Özdemir, hayranlarını bir kez daha büyüledi. Sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem yaratan güzel oyuncu, enerjisi ve doğal çekiciliğiyle milyonları peşinden sürüklüyor.

Son dönemin en gözde yıldızlarından Demet Özdemir, hem ekranlardaki performanslarıyla hem de dans kökenli yeteneğiyle dikkat çekiyor.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-2.jpg

Romantik komedi türünün vazgeçilmez ismi haline gelen Özdemir, neşeli kişiliği, samimi güzelliği ve tutarlı başarılarıyla sadık bir izleyici kitlesi edindi.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-3.jpg

Kanal D'nin geniş izleyiciye ulaşan projelerinden Eşref Rüya, kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-1.jpg

Dizide ‘Nisan’ rolüne can veren Demet Özdemir, sosyal platformlarda da oldukça faal. Oyunculuk kariyerinin ötesinde, paylaşımlarıyla da sıkça manşetlere taşınıyor.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-4.jpg

16,9 milyon Instagram takipçisine sahip olan yıldız, en yeni gönderisinde ayna önündeki pozunu kalp emojisiyle taçlandırdı. Bu samimi kare, dakikalar içinde on binlerce beğeni topladı.

İşte o etkileyici poz...

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-7.jpg

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992'de Kocaeli'de, üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Demet Özdemir'in anneannesi Bulgaristan göçmeni.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-6.jpg

Ebeveynlerinin ayrılığı üzerine annesi ve ablasıyla İstanbul'a yerleşti. Bir röportajında babasıyla ilişkisini şöyle anlatmıştı: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır."

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-8.jpg

Dans kariyerine Bengü'nün sahnelerinde eşlik eden sanatçı ekibinde adım atan Özdemir, ardından Efes Kızları'nda performans sergiledi.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-9.jpg

2011-2013'te Studio Oyuncuları'nda iki yıl süren oyunculuk eğitimleri aldı.Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut klibinde rol aldı.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-10.jpg

Televizyon macerasına 2013'te FOX TV'deki Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Aylin karakteriyle başladı. Ardından Kurt Seyit ve Şurada Alya'yı, sinema filmi Tut Sözününde Demet'i oynadı.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-11.jpg

2015'te Star TV'nin Çilek Kokusunda Aslı'ya hayat verdi; Bengü'nün Hodri Meydan klibinde yer aldı.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-12.jpg

.2016-2017'de FOX TV'nin No: 309unda Lale karakterini canlandırdı. 2017'de Burak Aksak imzalı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel'i yorumladı.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-13.jpg

2018-2019 Star TV yapımı Erkenci Kuşta Sanem rolüyle parladı ve Murex d'Or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-14.jpg

2019 Aralık'tan itibaren TV8'de Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir de Zeynep Göksu Tunahan'ı oynadı.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-15.jpg

Son olarak Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüyada başrolde; Nisan Akyol karakterini başarıyla sürdürüyor.

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-16.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-17.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-18.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-19.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-20.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-21.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-22.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-23.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-24.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-25.jpg

esref-ruyanin-nisani-demet-ozdemirden-ayna-pozu-hayranlari-bayildi-yenicag-26.jpg

