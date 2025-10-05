Eşref Rüya'nın Nisan’ı Demet Özdemir'den ayna pozu: Hayranları bayıldı!

Son dönemin en gözde yıldızlarından Demet Özdemir, hem ekranlardaki performanslarıyla hem de dans kökenli yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Romantik komedi türünün vazgeçilmez ismi haline gelen Özdemir, neşeli kişiliği, samimi güzelliği ve tutarlı başarılarıyla sadık bir izleyici kitlesi edindi.

Kanal D'nin geniş izleyiciye ulaşan projelerinden Eşref Rüya, kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.

Dizide ‘Nisan’ rolüne can veren Demet Özdemir, sosyal platformlarda da oldukça faal. Oyunculuk kariyerinin ötesinde, paylaşımlarıyla da sıkça manşetlere taşınıyor.

16,9 milyon Instagram takipçisine sahip olan yıldız, en yeni gönderisinde ayna önündeki pozunu kalp emojisiyle taçlandırdı. Bu samimi kare, dakikalar içinde on binlerce beğeni topladı.

İşte o etkileyici poz...

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992'de Kocaeli'de, üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Demet Özdemir'in anneannesi Bulgaristan göçmeni.

Ebeveynlerinin ayrılığı üzerine annesi ve ablasıyla İstanbul'a yerleşti. Bir röportajında babasıyla ilişkisini şöyle anlatmıştı: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır."

Dans kariyerine Bengü'nün sahnelerinde eşlik eden sanatçı ekibinde adım atan Özdemir, ardından Efes Kızları'nda performans sergiledi.

2011-2013'te Studio Oyuncuları'nda iki yıl süren oyunculuk eğitimleri aldı.Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut klibinde rol aldı.

Televizyon macerasına 2013'te FOX TV'deki Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Aylin karakteriyle başladı. Ardından Kurt Seyit ve Şurada Alya'yı, sinema filmi Tut Sözününde Demet'i oynadı.

2015'te Star TV'nin Çilek Kokusunda Aslı'ya hayat verdi; Bengü'nün Hodri Meydan klibinde yer aldı.

.2016-2017'de FOX TV'nin No: 309unda Lale karakterini canlandırdı. 2017'de Burak Aksak imzalı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel'i yorumladı.

2018-2019 Star TV yapımı Erkenci Kuşta Sanem rolüyle parladı ve Murex d'Or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

2019 Aralık'tan itibaren TV8'de Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir de Zeynep Göksu Tunahan'ı oynadı.

Son olarak Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüyada başrolde; Nisan Akyol karakterini başarıyla sürdürüyor.

