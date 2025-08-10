Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

KANAL D'nin fenomen yapımlarından Eşref Rüya'nın Nisan'ı, nam-ı diğer Rüya'sı Demet Özdemir, sezon arasını enerji depolayarak değerlendiriyor.

Kanal D'nin fenomen yapımlarından Eşref Rüya'nın Nisan'ı, nam-ı diğer Rüya'sı Demet Özdemir, sezon arasını enerji depolayarak değerlendiriyor. Bu süreçte formunu korumaya büyük özen gösteren, beslenme ve spor disiplininden asla taviz vermeyen başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini yine mest etti.

3-007.jpg

ETKİLEŞİM REKORU KIRIYOR

Eşref Rüya hayranlarının her adımını takip ettiği Demet Özdemir'in paylaştığı kareler etkileşim rekoru kırdı. Fanlarının "Doğdu güneşimiz', "Demet'in fiziği "Rüya" gibi', "Sadelik ve çekicilik bir arada" gibi yorumlarla ünlü oyuncuya övgüler yağdırdığı post, binlerce beğeni aldı.

4-006.jpg

HAYRANLARI GÜN SAYIYOR

İkinci sezonu heyecanla beklenen Eşref Rüya için dizinin hayranları adeta gün sayıyor. Dizide canlandırdığı şarkıcı Nisan karakteriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Demet Özdemir, her açıklamasında Eşref Rüya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

5-003.jpg

Dizinin başarısının tadını çıkaran güzel oyuncunun yeni sezonda hangi sürprizlerle izleyici karşısına çıkacağı merakla bekleniyor.

7-001.jpg

Çarşamba akşamları milyonları ekrana kilitleyen Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

Son Haberler
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Yavru flamingolara sıkı takip
Yavru flamingolara sıkı takip
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı
Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ne?
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti