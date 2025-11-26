Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir süredir Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Ulusoy'un aşk defteri kabarık çıktı. Ulusoy ile Aslıhan Malbora ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Ulusoy’un Malbora’dan Duygu Sarışın ile 7 yıllık bir birlikteliği vardı. İkiliden evlilik haberi beklenirken ünlü çift yaptıkları açıklamalarla kesin olarak ayrıldıklarını duyurmuştu.

Çağatay Ulusoy'un adı daha önce Gizem Karaca, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya ile anılmıştı.