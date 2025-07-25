Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

KANAL D'nin iki fenomen dizisinin iki başrolünden bıyıklı imaj. Eşref Rüya dizisinde Eşref Tek karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy ile Uzak Şehir dizisinin Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, sezon arasını fırsat bilip imaj değiştirdiler.

Eşref Rüya dizisinde Eşref Tek karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy ile Uzak Şehir dizisinin Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, sezon arasını fırsat bilip imaj değiştirdiler. Ekran molasını değerlendirip bıyık bırakan başarılı oyuncuların yeni görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Eşref Tek ve Cihan Albora hayranları ikilinin yeni imajlarına dair görsellerin paylaşıldığı sosyal medya hesaplarını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

"BIYIKLI DAHA KARİZMATİK"

Eşref Rüya'da güçlü, duygusal ve karizmatik bir karakter olan Eşref Tek'e hayat veren Çağatay Ulusoy ile Uzak Şehir'in derinlikli karakteri Cihan Albora rolüyle beğeni toplayan Ozan Akbaba, sadece oyunculuk performanslarıyla değil, yeni imajlarıyla da gündemde. Bıyıklı Eşref Tek ile bıyıklı Cihan Albora'yı gören hayranları ikiye bölündü. "Bıyıklı daha karizmatik" diyenlerle, "Bıyıksız daha karizmatik" yorumları yapanlar arasında tatlı bir tartışma başladı. Hatta birçok hayran sayfası, "Hangi imaj daha çok yakıştı" başlığıyla oylamalar düzenledi.

BIYIKLI MI GERİ DÖNECEKLER?

Uzak Şehir ve Eşref Rüya hayranları bıyıklı imajlar sonrası yeni soruların yanıtlarının da peşine düştü: Çağatay Ulusoy ve Ozan Akbaba yeni sezona bıyıklı mı dönecek. Yoksa bu yazlık bir değişiklik mi. Yapım ekiplerinden bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmese de, sosyal medyada ve dizilerin fan sayfalarında herkes bu soruların cevabını arıyor.

Uzak Şehir ve Eşref Rüya, yeni yayın döneminde yeni bölümleriyle yine Kanal D ekranlarında olacak.

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

Eşref Tek ve Cihan Alabora'nın yaz imajı

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