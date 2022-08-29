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Orhan UĞUROĞLU
Orhan UĞUROĞLU

Eşşek gibi gidip ona oy verme

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29 Ağustos 2022 Pazartesi

Gazeteci Cüneyt Özdemir çok izlenen yayınlar yapıyor. Zaman zaman izliyorum.

Geçenlerde şöyle bir yorum yaptı;

-"Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş!

Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın. Başka bir siyaset de mümkün…"

Ben de ona diyorum;

-Bir dakika arkadaş…

Altılı masaya kamuoyu tepkisi neler açıklar mısın?

Kamuoyu dediğin;

AKP+MHP yandaşı sözde televizyon yorumcuları mı?

AKP'liler mi? MHP'liler mi?

Altılı masaya Cümbür Cemaat İttifakının neden tepki gösterdiğini anketlerde görmüyor, okumuyor musun?

Ekonomik krizi algılamıyor musun?

YouTube kanalından dolarla kazandığını tahmin ediyorum ki hakkındır…

Emeklilerin, asgari ücretlilerin, işsizlerin, ev kadınlarının çektikleri derin yoksulluğu görmüyor musun?

Her hükümetin yandaşı Türk-İş'in Temmuz 2022 araştırma sonuçlarını anlaşılan okumamışsın.

Bak arkadaş sana özetleyeyim;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı;

-Açlık sınırı; 6.839,64 liradır…

Belki hatırlamazsın ama Temmuz 2022'de açıklanan yeni asgari ücreti baz alınca;

-1.340 lira üzerinde…

Mutfak enflasyonun son 12 aylık oranı;

-Yüzde 128,40

Yoksulluk sınırı: 22.280 lira…

Bekâr çalışanın bir aylık yaşama maliyeti;

-8.930 lira…

Asgari ücretin;

-3.430 lira üstünde…

Bunları koy bir kenara arkadaş şimdi şu cümlene bakalım;

-"Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın."

Yok canım…

Erdoğan'a karşı olan kitleler;

-Erdoğan'ın tebaası mı?

Her siyasi parti rakip partinin seçmeninden oy almak ister.

Eğer Erdoğan'a karşı kitleler varsa ki milyonlarca seçmen var, o halde 6 parti bu kitleden oy almak için çaba göstermeyecek mi?

Gelelim 6'lı masanın herkesi, "çantada keklik" görmesine…

Türkiye'nin illerini, ilçelerini, beldelerini adım adım gezen 6 partinin başta genel başkanları ve kadrolarının tek bir kişiyi dahi, "çantada keklik" görmediğinin kanıtı değil mi?

İkinci yorumuna da bakalım arkadaş;

-"Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no... Yeter. Asla!"

Gerçekten çok güldüm, Allah da seni güldürsün arkadaş…

Kemal Kılıçdaroğlu;

-Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarları için mi aday belirlesin?

-Devlet Bahçeli'nin çıkarları için mi aday belirlesin?

-Kendi kafasında bir aday belirlemesinin neresi yanlış Allah aşkına?

-Kılıçdaroğlu'nun, "13. Cumhurbaşkanını altılı birliktelik belirleyecek" sözünü duymadın mı?

-Kemal Bey'in kafasındaki aday çantada keklik değil ki…

Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nu hiç tanımamışsın arkadaş.

-Devlet Bahçeli'nin hatırına CHP ve MHP Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ortak aday göstermedi mi?

-CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'yi aday göstermedi mi?

Kılıçdaroğlu bu adayları tek başına mı gösterdi?

CHP'nin parti meclisi, başkanlık divanı ve MYK'sının onayı olmadı mı?

Şunu bil ki Kemal Kılıçdaroğlu ne Erdoğan'a ne de Bahçeli'ye benzer.

Asla tek başına karar almaz…

CHP kültüründe de zaten böyle bir usul asla yoktur.

Kılıçdaroğlu CHP'de asla, "Tek Adam" değildir…

Arkadaş gelelim, "eşşek" benzetmene

"Biz" demenle kimleri kastettiğini bilemedim.

Bir yakıştırma da yapmak istemem nede olsa meslektaşız.

Ama anlaşılan o ki oy kullanma kültüründe şu var;

-"Eşşek gibi gidip ona oy verme"

Vallahi inanamadım…

Senin gibi bir gazeteci, televizyoncu, YouTube yayıncısına inan bana hiç yakıştıramadım…

Arkadaş;

-Siz, siz olun AKP'ye de MHP'ye de gidip asla, "Eşşek gibi" oy vermeyin…

Ayrıca, "No, no, no…" sözüne…

Biliyorsun Türk siyasetinde darbeci Kenan Evren'in parti liderlerine koyduğu, "siyasi yasaklar" vardı.

ANAP lideri Başbakan merhum Turgut Özal yasakların kalkıp kalkmaması konusunda referandum yapmış, kalkmaması için "Hayır" kampanyası yürütmüştü…

Bakan Güneş Taner o kampanyaya üzerinde, "No, no, no…" yazılı tişört giyerek katılmıştı.

Bugün Güneş Taner siyasette yok…

"No, no, no…" sloganı çok tehlikelidir. Hatırlatayım dedim.

-Aman sen de kendine dikkat et arkadaş…

Sevgili meslektaşım;

-Haydi gel birlikte Flash Haber TV'de canlı yayında buluşalım, konuşalım.

Var mısın?

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