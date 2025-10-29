Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, bordo mavili formayla kısa sürede gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ESSIEN OULAI'YE HAYRAN KALDIĞINI AÇIKLADI

Chelsea'nin efsane futbolcusu Michael Essien Sky Sport'a yaptığı açıklamada Oulai'nin büyük bir hayranı olduğunu ve genç yeteneği bir gün Chelsea'de görmek istediğini dile getirdi.

"SÜPER LİGİ OULAI SAYESİNDE TAKİP EDİYORUM"

Essien, "Türkiye Süper Ligi'ni Oulai sayesinde takip etmeye başladım. Artık hayranıyım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR GÜN ONU CHELSEA FORMASIYLA GÖRÜRÜM"

Ganalı eski orta saha oyuncusu ayrıca, "O üst düzey bir orta saha oyuncusu ve henüz 19 yaşında. Umarım bir gün onu Chelsea formasıyla görürüm." diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA 4 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİSTLE OYNADI

Trabzonspor'da 4 maçtır forma giyen Christ Inao Oulai, 1 gol, 2 asistlik etkileyici bir form grafiği yakaladı.