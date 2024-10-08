EssilorLuxottica, Nikon hisseleri aldı

Dünya çapında gözlük markalarıyla tanınan EssilorLuxottica, Japonya merkezli Nikon’un %5,1 oranında hissesine sahip olduğunu duyurdu. Bu bilgi, Japonya’da yapılan bir menkul kıymetler bildiriminde yer aldı. Gözlük devi, Ray-Ban gibi birçok ünlü markayı bünyesinde bulunduruyor ve piyasa değeri yaklaşık 96 milyar euro (105 milyar dolar) olarak kaydedildi. 2023 yılında 25,3 milyar euro satış gerçekleştiren şirket, Nikon’un 31 Mart’ta sona eren mali yılındaki gelirinin neredeyse altı katını elde etti.

UZUN VADELİ YATIRIM STRATEJİSİ

EssilorLuxottica, yaptığı açıklamada bu hisselerin uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirildiğini belirtti. Japonya’nın Kanto Yerel Finans Bürosu’na sunulan büyük hissedar raporunda, bu yatırımın stratejik bir adım olduğu vurgulandı. Şirketin, Nikon ile daha önce kurduğu iş ortaklığını güçlendirme amacında olduğu düşünülüyor. Gözlük pazarındaki genişlemeyi hedefleyen EssilorLuxottica, bu tür yatırımlarla pazar payını artırmayı planlıyor.

NİKON HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

EssilorLuxottica’nın Nikon’daki hisselerini satın almasıyla birlikte, Nikon hisseleri pazarda önemli bir yükseliş gösterdi. Bu gelişmenin ardından Nikon hisseleri, intraday en yüksek 1,707 yen seviyesine ulaşarak %10 oranında bir artış gösterdi. Gün sonunda ise hisseler %8 artışla 1,671.50 yen’den kapandı. Nikon, EssilorLuxottica’nın açıklamalarının ötesinde herhangi bir detayın kendilerine ulaşmadığını bildirdi. EssilorLuxottica’dan ise konuyla ilgili bir yorum yapılmadı. Ayrıca, Nikon ve EssilorLuxottica’nın öncülü olan Essilor, 2000 yılında Tokyo merkezli bir ortaklık kurarak, Varilux markası ve diğer düzeltici lensleri Japonya’da dağıtmakta. Bu iş birliği, iki şirketin gelecekteki potansiyel iş birlikleri için bir zemin oluşturuyor.