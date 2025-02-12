Eşsiz otel güvenlikte zirveye tırmandı! Gloria Hotels & Resorts Türkiye'de ilki gerçekleştirdi

Gloria Hotels & Resorts, EN 1176 ve EN 1069 güvenlik sertifikalarını alarak, misafirlerinin güvenliğini ve memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı sürdürüyor.

Türkiye'deki tek otel bu prestijli sertifikaları taşıyor. Gloria Hotels & Resorts, misafir güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak aldığı uluslararası güvenlik sertifikalarıyla bir kez daha sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Türkiye'de yalnızca Gloria Hotels & Resorts’in sahip olduğu EN 1176 ve EN 1069 güvenlik sertifikaları, otellerinin sunduğu hizmetin kalitesini ve güvenliğini gözler önüne seriyor.

Gloria Golf Resort ve Gloria Serenity Resort, TÜRKAK akreditasyonuna sahip EUROGAP denetimlerinden başarıyla geçerek bu prestijli sertifikaları kazandı. Bu sertifikalar, misafirlere güvenli, keyifli ve rahat bir tatil deneyimi sunmayı taahhüt eden Gloria Hotels & Resorts’in vizyonunu yansıtıyor.

Gloria Golf Resort, özellikle çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği alanlarda güvenliği artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Otel, çocuk oyun alanlarındaki güvenliği en üst düzeye çıkarmak için EN 1176 standardına uygun "Tam Kapalı Çocuk Oyun Ekipmanları" sertifikasını aldı.

Bu uluslararası güvenlik standardı, oyun alanlarının dayanıklılığı, çocuk sağlığına uygunluğu ve oyun ekipmanlarının güvenli kurulum ve bakımını kapsıyor. Böylece aileler, çocuklarının güvenli bir ortamda eğlenmesini garanti altına alabiliyor.

Bunun yanı sıra, Gloria Hotels & Resorts bünyesindeki su kaydırakları, EN 1069 standardına uygun hale getirilerek “Su Kaydırağı Tesisleri” sertifikasını aldı.

Bu sertifika, su kaydıraklarının eğim, hız, iniş alanı ve kullanıcı güvenliği gibi unsurlarına odaklanarak, misafirlere eğlenceli olduğu kadar güvenli bir deneyim sunuyor. EN 1069 standardı, kaydırakların düzenli bakımlarını, kullanım öncesi güvenlik kontrollerini ve kullanıcı kılavuzlarını zorunlu hale getiriyor.

Gloria Hotels & Resorts, misafirlerinin güvenliği için yatırımlarına devam ederek, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Alınan yeni güvenlik sertifikaları, Gloria’nın sunduğu hizmetin uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu prestijli sertifikalar, otellerin güvenli turizm anlayışını pekiştiriyor ve misafirlerin gönül rahatlığıyla tatil yapmalarını sağlıyor.