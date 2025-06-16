Estepera Poliklinik ile Morpheus 8 Yolculuğu: Cildiniz İçin Yepyeni Bir Başlangıç

Morpheus 8 Nedir?

Morpheus 8; mikroiğneleme ve fraksiyonel radyofrekansın birleşimiyle çalışan, cildin hem yüzeyini hem de alt katmanlarını etkileyerek derinlemesine dönüşüm sağlayan gelişmiş bir sistemdir. Bu güçlü teknoloji, kolajen üretimini artırarak cilt dokusunu yeniler ve sıkılaşma sağlar.

Estepera’da uygulanan Morpheus 8 seansları, uzman hekimler tarafından kişiye özel planlanır. Ayarlanabilir iğne derinliği sayesinde yüz, boyun, karın, bacak ve dekolte gibi farklı alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Estepera Ayrıcalığıyla Morpheus 8 Deneyimi

Estepera’nın deneyimli kadrosu ve Dr. Cüneyt Kara’nın önderliğinde gerçekleştirilen Morpheus 8 uygulamaları, maksimum etki sağlamak üzere kişiselleştirilmiş olarak planlanır. Cilt yapınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun hedefli uygulamalarla her bölge özel olarak değerlendirilir.

Hangi Cilt Sorunlarında Morpheus 8 Etkilidir?

Yüz Bölgesi

Alın ve Göz Çevresi: İnce çizgileri ve kaz ayağı görünümünü azaltarak daha canlı bir ifade kazandırır.

İnce çizgileri ve kaz ayağı görünümünü azaltarak daha canlı bir ifade kazandırır. Yanaklar: Sıkılığını kaybeden yanak bölgesinde toparlanma sağlar, cilt elastikiyetini artırır.

Sıkılığını kaybeden yanak bölgesinde toparlanma sağlar, cilt elastikiyetini artırır. Çene Hattı (Jawline) ve Gıdı: Yüz ovalini yeniden şekillendirir, gıdı görünümünü azaltarak daha keskin bir hat oluşturur.

Yüz ovalini yeniden şekillendirir, gıdı görünümünü azaltarak daha keskin bir hat oluşturur. Boyun ve Dekolte: Yaşlanma belirtilerinin belirgin olduğu bu alanlarda cilt yenilenmesini destekler, sarkmaları hafifletir.

Yaşlanma belirtilerinin belirgin olduğu bu alanlarda cilt yenilenmesini destekler, sarkmaları hafifletir. Akne İzi ve Cilt Tonu Sorunları: Akne izlerini, leke görünümünü ve gözenek genişliğini azaltmaya yardımcı olur.



Vücut Bölgesi

Karın Bölgesi: Doğum sonrası ya da kilo kaybı sonrası sarkan karın derisini toparlar.

Doğum sonrası ya da kilo kaybı sonrası sarkan karın derisini toparlar. Kollar (özellikle üst kol): Kol altı bölgesinde oluşan gevşeklikleri giderir, daha sıkı bir görünüm sağlar.

Kol altı bölgesinde oluşan gevşeklikleri giderir, daha sıkı bir görünüm sağlar. Bacak İçi ve Uyluk: İç bacaklarda meydana gelen cilt sarkmalarını ve selülit görünümünü azaltır.

İç bacaklarda meydana gelen cilt sarkmalarını ve selülit görünümünü azaltır. Kalça ve Basen: Cilt yapısını sıkılaştırır, portakal kabuğu görünümünü hafifletir.

Cilt yapısını sıkılaştırır, portakal kabuğu görünümünü hafifletir. Sırt ve Bel Bölgesi: Özellikle bel çevresinde biriken dirençli yağlarda azalma sağlar, cilt tonunu eşitler.

Estepera’yı Neden Tercih Etmelisiniz?

İstanbul’da estetik alanında öncü kliniklerden biri olan Estepera, FDA onaylı cihazlarla güvenli ve konforlu uygulamalar sunar. Her işlem öncesinde detaylı bir cilt analizi yapılır; uygulama sırasında ise ağrı hissini minimize etmek için lokal anestezik krem kullanılır. İşlem sonrasında ise kişi kısa sürede normal yaşamına dönebilir.

Estepera’da Morpheus 8 yalnızca bir cilt bakımı değil, kişinin özel ihtiyaçlarına göre planlanan bütünsel bir cilt dönüşüm sürecidir.

Morpheus 8 Kimler İçin Uygundur?

30 yaş ve üzeri, cilt elastikiyetini kaybetmeye başlayan, kırışıklık, sarkma, ton farkı, iz ve benzeri sorunlar yaşayan herkes Morpheus8 uygulamasından fayda görebilir. Cerrahi müdahaleden uzak durmak isteyen ve iyileşme süresi kısa bir yöntem arayanlar için ideal bir seçenektir.

Ayrıca bu teknoloji koyu cilt tonuna sahip bireylerde de güvenle kullanılabildiği için oldukça geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder.

2025 Morpheus 8 Fiyatları

İstanbul’da Morpheus 8 fiyatları; hedeflenen bölge ve gereken seans sayısına göre farklılık göstermektedir. Estepera, kampanyalı dönemlerde sunduğu özel fiyat seçenekleriyle bu ileri düzey estetik teknolojiyi daha ulaşılabilir kılar.

Morpheus 8 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Morpheus 8 işlemi acı verir mi?

Hayır. Estepera’da uygulama öncesi kullanılan lokal anestezik krem sayesinde işlem sırasında yalnızca hafif bir batma ya da sıcaklık hissi yaşanabilir.

Ciltte kalıcı iz bırakır mı?

Hayır. Mikroiğneler geçici mikrokanallar oluşturur, ancak cilt 1 ila 3 gün içerisinde kendini tamamen toparlar.

Kaç seans gereklidir?

Ortalama olarak 2 ila 3 seans önerilir. Seans aralıkları genellikle 4 haftadır, ancak kişinin cilt yapısına göre planlama yapılır.

Tüm cilt tiplerine uygulanabilir mi?

Evet. Estepera’nın kullandığı FDA onaylı cihazlar, her cilt tipi için güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.