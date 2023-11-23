Estetik ameliyatı olmadan güzelleşmenin sırrı ortaya çıktı

Instyle dergisinin Kasım ayı sayısında yeni dönem teknolojisi, yeni dönem estetik anlayışı ve modaya dair önemli açıklamalarda bulunan Dr. Mehtap Altınöz, sosyal medyada dayatılan kusursuz estteik algısından yavaş yavaş dönülmeye başlandığını ve doğallık arayışına yönelimin olduğunu belirterek röportajında şunları söyledi:

SON DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN ESTETİK GÜZELLİK TRENDLERİ NELERDİR?

Estetik güzellikte son zamanlarda tek tip, abartılı çalışmaların yerini akıllı teknoloji ile üretilmiş doğal yaşlanma karşıtı ürünlerin ve tedavilerin almaya başladığını görüyoruz. Her ne kadar sosyal medyada kusursuz estetik ve güzellik dayatması olsa da son zamanlarda estetikte giderek artan doğallık arayışı ve doğallık felsefesine sahip uygulamalara doğru bir yöneliş görüyoruz.

Ben estetikte sadeliği ve minimalist tarzı tercih eden bir hekim olarak bu değişimi son derece sevindirici buluyorum.

Kişinin yüz ifadesini bozmadan, daha dinamik, genç ve güzel görüntü veren estetik çalışmaların daha zarif olduğunu düşünüyorum. Kişinin doğal ifadesini değiştirmeden, minik estetik dokunuşlarla daha genç, güzel ve dinamik yaş alma düşüncesini daha sağlıklı ve güzel buluyorum.

ESTETİKTE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Son zamanlarda estetikte kişiselleştirilmiş çalışmaların öneminin daha çok vurgulanmaya başlanması, yüzdeki doğal ifadeyi değiştirmeden cildi gençleştiren tedavi ve uygulamalara olan ilgiyi artırdı. Estetik ve güzellik dünyasında giderek artan doğallık arayışı, karşımıza ileri düzey Mezoterapi teknolojilerini, kök hücre tedavilerini, cilt tedavi ve bakımlarında holistik yaklaşımları ve doğal ürünleri karşımıza çıkarıyor. Son zamanlarda yaşlanma karşıtı enjeksiyon uygulamalarında kullandığımız ürünlerin akıllı teknolojileri de biz hekimleri bir hayli heyecanlandırıyor diyebilirim.

YÜZÜN İFADESİNİ VE DOĞAL GÖRÜNÜMÜNÜ BOZMADAN CİLDİ GENÇLEŞTİREN VE TEDAVİ EDEN EN YENİ UYGULAMALARI BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Bahsetmek istediğim uygulamalardan ilki, Bitkisel Eksozom Tedavisi. Eksozom tedavisi cilt gençleştirme, cilt yenileme, yara, iz, akne pürüzleri, lekelenmeler, cilt tonu eşitsizliği, gözenek genişliği, cilt yüzeyinde kızarıklıklar, ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı gibi pek çok probleme yönelik tasarlanmış yeni nesil ileri düzey bir mezoterapi uygulamasıdır. Eksozomlar, bitki hücrelerinde doğal olarak bulunan ve hücreler arasında iletişimi sağlayan küçük keseciklerdir.

Bu tedavi yönteminde bitkisel eksozomların cilde uygulanmasıyla cildin beslenmesi, onarılması ve korunması amaçlanır. Bitkisel eksozomlar, ciltteki stres faktörlerinden kaynaklanan hasarları onarmaya ve cildin doğal rejenerasyon sürecini desteklemeye yardımcı olur. Bitkisel eksozom ürünlerinin doğal içeriklerle formüle edilmesi önemlidir.

Organik bitkisel özler, bitki hücreleri veya bitkisel kök hücreler, vitaminler, antioksidanlar ve doğal yağlar içeren ürünleri tercih etmek, cildin sağlığını desteklemek için önemlidir. Bu teknolojiyi ilerideki zamanlarda çok konuşuyor ve daha çok deneyimliyor olacağız.

Başka bir yenilik ise, medikal estetiğin en zor konusu olan göz altı, göz kapağı ve göz çevresi cildini gençleştirme uygulamaları.

Göz çevresi için akıllı mezoterapi teknolojisiyle özel üretilmiş, yaşlanma karşıtı ve tedavi edici İspanyol menşeli yeni bir bir göz çevresi gençleştirme ürününden bahsedelim. İçerdiği güçlü etken maddelerle göz altı koyuluğunu, ince kırışıklıkları gidermede oldukça etkili.

Aynı zamanda içerdiği aktif bileşenler sayesinde göz kapağı ve göz altı derisinin de elastikiyetini artırarak ameliyat endikasyonu olmayan göz kapağı düşüklüğünü ve göz altı torbalarını minimize ediyor. Bu uygulama, son zamanlarda estetik, güzellik sektöründe Spanish Eye Touch olarak çok fazla duyulmaya ve uygulanmaya başladı.

Bir diğer cilt gençleştirme ve yenileme uygulaması da yüz, boyun, dekolte ve el üstü cildini gençleştiren üç aşamalı akıllı mezoterapi uygulaması. İçerdikleri yoğun akıllı peptitler, vitaminler ve liftimax denilen özel bir kolajen sayesinde ciltteki sorunları bütünsel olarak çözebiliyor.

İspanyol Gençlik Işıltısı olarak bilinen bu içerik cilt üzerindeki pürüzleri ve sorunları tedavi ederken, lifting etkisiyle cildi gençleştirmesiyle de son zamanlarda bir hayli talep gören bir tedavi.

YENİ NESİL İLERİ MEZOTERAPİ UYGULAMALARININ SON ZAMANLARDA GİDEREK TERCİH EDİLME NEDENLERİ NELERDİR?

Yüzdeki doğal ifadeyi bozmadan, kişinin cildinde yaşlanmaya bağlı eksikleri gideren kolajen, akıllı peptidler, antioksidan vitaminler, hyalüronik asit, glutatyon, somon DNA ve bitkisel eksozomlarla cildin daha genç ve güzel yaş almasını sağlayarak hem gençleşme hem de tedavi imkanı sağlıyor. Bu uygulamaların kısa sürede lokal anestezi ile muayenehane ve klinik şartlarda konforlu bir şekilde uygulanması, aynı gün iş ve sosyal hayata dönüş de bu uygulamalara ilginin giderek artma nedenlerinden diyebiliriz.

YAZIN GÜNEŞTEN YIPRANAN, MATLAŞAN, NEMİNİ KAYBEDEN, LEKELENEN VE KIRIŞAN CİLDİMİZ İÇİN BAKIM VE GÜZELLİK PROSEDÜRLERİNDEKİ YENİLİKLERDEN DE BAHSEDER MİSİNİZ?

Son zamanlarda medikal estetikte bütüncül tedavi yaklaşımları, estetik ve güzellik uygulamalarında büyük farklar yaratmaya başladı.

Holistik cilt bakım uygulamaları, doğal aromatik tedavi edici yağlarla, Gua taşıyla yapılan kişiye özel lenfatik yüz masajları, yüzde lifting etkisi yaratan bakımlar, doğal ürünlerle yapılan leke bakımları, cildin sağlığını korumak ve iyileştirmek adına bütünsel bir yaklaşım sundukları için son zamanlarda medikal estetik kliniklerinde daha çok yer almaya başladı.

Özellikle metal yorgunluğuna sürekli maruz kalan, yoğun, stresli iş ve şehir hayatı temposunda çalışanların bu bakımlara duyduğu ihtiyaç daha çok önem kazanıyor.

Holistik cilt bakımı uygulamalarında, cildin sadece dış görünümü değil, aynı zamanda iç sağlığı ve dengesi de bütün olarak ele alınıyor.

Holistik cilt bakımı, cildin dış etkenlerden korunmasını sağlamak, beslenme alışkanlıklarını düzenlemek, stres yönetimine odaklanmak, uyku düzenini düzeltmek ve sağlıklı yaşam tarzı gibi çeşitli yöntemleri içerir. Ayrıca, doğal aromatik ürünlerin kullanılması da bu yaklaşımın bir parçasıdır.