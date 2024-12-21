Estetik ameliyatlar riskli mi?

Bir özel televizyonda yayınlanan evlilik programında şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın estetik operasyon sırasında hayatını kaybetmesi, gözleri estetik ameliyatların risklerine çevirdi.

Uzmanlar, özellikle kombine estetik ameliyatlarda yaşanan komplikasyonların hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, Neşe Özkan’ın yakınları Bursa’da yaşayan ve karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı için İstanbul’daki özel bir hastaneye başvuran ünlü fenomenin kalbinde delik olduğu ve 17 yaşında bununla ilgili tedavi gördüğü bilgisini verdi. Ameliyat sırasında birkaç defa kalbi duran iki çocuk annesi 28 yaşındaki genç kadın, güzelleşmek için girdiği ameliyattan çıkamadı.

Fenomen Neşe Özkan’ın ölümü sonrası estetik uyarısı

EŞLİK EDEN HASTALIK VARSA RİSK DE VAR

Hangi ameliyat olursa olsun hastanın ameliyata girmeden önce eşlik eden risk faktörlerinin çok iyi sorgulanması gerektiğini söyleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eksal Kargı “Hasta yaşlıysa, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi yandaş hastalıkları varsa bu durum operasyonun riskini daha da artırır. Komplikasyonlar oluşabilir. Anestezi uzmanları ve estetik cerrah karşılıklı görüşerek ameliyat kararını birlikte verirler. Riskli bir durumda bu estetik cerrahın tek başına alabileceği bir karar değildir. Bu vakada da hastanın geçmişte geçirdiği kalp hastalığının göz önüne alınmış olması gerekir. Estetik operasyonlar diğer ameliyatlardan daha riskli değildir” şeklinde konuştu.

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İkili hatta üçlü kombine estetik ameliyatlar yapılabileceğini aktaran Prof. Dr. Kargı “İdeal olan ameliyatları tek tek yapmaktır. Ancak farklı zamanlardaki operasyonlar için hastanın zamanı uygun olmayabilir. Ben kişisel pratiğimde aynı anda iki ameliyattan fazlasını yapmıyorum. Ameliyat süresini de beş saatten daha fazla uzatmıyorum. Kombine ameliyatlarda dikkatli olmak gerekir. Özellikle kanamalı ameliyatlarda kan seviyesi düşeceği için ekstra dikkatli olunmalıdır. Hastanın başında anestezi uzmanı da bulunmalıdır. İkili ameliyatlarda ekipler de önemlidir. İki ekip farklı bölgelerde çalışarak daha kısa sürede ameliyatı bitirirse, ameliyat daha kısa sürede sonlandırılabilir; hasta daha az anestezi alır. Tek cerrahla iki operasyonun birlikte yapılması ameliyat süresini de uzatır” değerlendirmesini yaptı.

RİSK AMELİYATTA DEĞİL HASTANIN KENDİSİNDE

Çoklu yağ alma (liposuction) ameliyatları, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatlarının birlikte yapılmasının riski artırabileceğine işaret eden Prof. Dr. Kargı “Bu ameliyatların birlikteliğinde daha dikkatli olunmalıdır. Özellikle vücudun birçok bölgesinden fazla miktarda yağ almak riskli olabilir. Ben karın germe ve göğüs küçültme ameliyatlarını birlikte yapıyorum. Ancak hastanın başka hastalıklarının olup olmamasına, yaşına dikkat ediyorum. Burada ameliyat değil hastanın bireysel sağlık durumu önemlidir” dedi.

Her ameliyatın belli oranlarda risk taşıyabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kargı “Estetik ameliyatlar, estetik olduğu için riskli değildir. Diğer ameliyatlar gibi, estetik operasyon öncesinde doktoruyla detaylı olarak konuşmalı, muhtemel riskleri öğrenmelidir. Öte taraftan aynı anda dünyanın farklı yerlerinde insanlar ameliyat sırasındaki komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ancak estetik ameliyatlarda olumsuz bir şey meydana geldiğinde ya kişi tanındığı için ya da sadece operasyon estetik amaçlı yapıldığı için medyada daha fazla gündeme geliyor. Bunun sonucunda da estetik ameliyatlar riskliymiş gibi bir algı ortaya çıkıyor” diye konuştu.