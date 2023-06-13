Estetik dokunuşların başarısı için estetik cerrahınızı doğru seçin

Meme kadın vücudunun estetik açıdan en önemli bölgelerinden biridir. Yaş alma, doğum, emzirme, gelişimsel bozukluklar ve diğer farklı etkenlere bağlı olarak memelerde zaman içerisinde bazı değişimler görülebilir.

Bahsi geçen faktörlerin yanı sıra bazı kadınların memelerinin normalden küçük ya da büyük olması doğuştan gelen bir durumdur. Nedeni her ne olursa olsun memelerinin görünümü ile ilgili memnuniyetsizliği olan kadınlarda öz güven eksikliği ve psikolojik sorunlar sıklıkla görülür.

ESTETİK DOKUNUŞLARIN BAŞARISI İÇİN ESTETİK CERRAHINIZI DOĞRU SEÇİN

Bu tür durumlarda hem estetik kaygıları hem öz güven eksikliğini gidermek için meme estetiği prosedürlerine başvurmak en etkili çözümdür. Kadınlar arasında son derece yaygın olan meme estetiği kapsamında meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatları uygulanır. Hasta özelinde planlanması gereken meme estetiği prosedürleri; memelerinin büyüklüğü ile ilgili sorunlar yaşayan, memelerinde hacim ya da form kaybı olan, memelerinin boyutundan dolayı öz güven sorunu ortaya çıkan, memelerinde asimetri görülen ve kanser gibi çeşitli hastalıklar dolayısıyla memelerinden birini ya da ikisini kaybeden kadınlara uygulanabilir.

Meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatları daha genel bir tanımlama ile meme estetiği prosedürleri; meme gelişimi tamamlanmış, memelerinde riski herhangi bir kitle bulunmayan, memelerinin büyüklüğü, diriliği ya da formu konusunda şikayetleri olan kadınlar için en iyi çözümdür.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Meme küçültme ameliyatı ortalama 2 ila 3 saat içerisinde tamamlansa da bu süre hasta özelinde memelerin büyüklüğüne ve ameliyatın hangi tekniklerle yapıldığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Meme küçültme ameliyatı sırasında sarkıklık olan meme başı daha yukarı bir noktaya taşınır, gerekli görülmesi halinde meme başının küçültülmesi söz konusu olabilir. Fazla olan cilt ve meme dokusu çıkarılır, kalan meme dokusu daha estetik bir görünüm elde edilmesi amacıyla şekillendirilir.

Meme küçültme estetiği ameliyatından sonra kalacak izler, meme başı taşınıp fazla doku çıkarılması sırasında uygulanan tekniğe göre hasta özelinde değişiklik gösterebilir. Meme küçültme estetiği ameliyatından sonra meme başının çevresinde dairesel bir iz ile o izden başlayarak meme altı kıvrımına doğru inen dikey bir iz kalır. Meme dokusunun çok fazla olduğu durumlarda, meme altı kıvrımı boyunca kesi izi kalması söz konusu olabilir.

Meme küçültme estetiği ameliyatından sonraki erken dönemde izler çok daha koyu ve belirgindir. Operasyondan sonraki 6 ila 12 ay içinde izler silikleşir, cilt rengine yakın bir hale gelir ve belirginliğini kaybeder. Hasta özelinde cilt yapısına ile iyileşme sürecinin özelliklerine bağlı olarak izlerin fark edilmeyecek kadar silikleşmesi mümkün olabilir.

Hastalar normal şartlar altında meme küçültme estetiği ameliyatından sonra bir gece hastanede gözetim altında tutulur, daha sonra taburcu edilirler. Meme küçültme ameliyatını izleyen iyileşme döneminde ağır bir yatak istirahati yapılmasına ihtiyaç duyulmasa da istirahatin iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Meme küçültme ameliyatını izleyen erken iyileşme döneminde ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır. Ameliyattan sonraki 4 ila 8 hafta boyunca yüz üstü yatılmamalıdır. Meme küçültme ameliyatından sonra hızlı ve sağlıklı bir iyileşme süreci yaşanabilmesi için doktorun önerdiği sutyen, belirtilen süre boyunca takılmalıdır.

MEME BÜYÜTME ESTETİĞİ İLE GÖRÜNÜMÜNÜZÜ YENİLEYİN

Kadın estetiğinin vazgeçilmez unsuru memelerin görünümü ile ilgili hoşnutsuzluklar olması; kadınların yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilenmesine ve öz güven sorunları yaşamalarına neden olabilmektedir. Kadınlar memelerinin olduğundan daha büyük ve hacimli olmasını istedikleri takdirde meme büyütme estetiği ameliyatı konforlu ve etkili bir çözüm olarak gündeme gelebilir. Alanında uzman ve deneyimli estetik cerrahlar tarafından uygulanan meme büyütme estetiği ameliyatları sayesinde hastaların daha feminen, estetik ve çekici bir görünüme sahip olması mümkündür.

Kişinin sık sık kilo alıp vermesi, hamilelik, emzirme, yaş alma ve kişi özelinde değişiklik gösterebilen genetik faktörler meme dokusunda sarkma ve deformasyon oluşması gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu durumu düzeltmek için meme, göğüs kafesindeki ideal yere ve ideal büyüklüğe sahip bir hale getirilmelidir. Memelerinin boyutu istediğinden küçük olan kadınların memelerinin büyütülmesi için meme implantları kullanılabilir. Yaş alma, hamilelik ve emzirme gibi nedenler sonucu memelerinde sarkma meydana gelen kadınlar da meme büyütme ameliyatı ile daha dik ve estetik açıdan daha iyi görünen memelere sahip olabilirler.

Meme büyütme estetiği ameliyatı genel anestezi altında uygulanır. Hasta özelinde tercih edilen tekniğe göre; meme altı katlanma çizgisinde, meme ucunun çevresinde ve göbek bölgesinde kesi yapılabilir. Kesi sonrası meme kasları bağ dokudan ayrılarak protezin yerleştirilmesi için kas altında cep oluşturulur. Açılan ceplere silikon implantlar yerleştirilir. Kesi bölgesi estetik dikişlerle kapatılır ve ameliyat tamamlanır.

Kas altı implantlar daha doğal bir görünüm elde edilmesi için genellikle kas altına yerleştirilse de protezin kas altına ya da üstüne yerleştirilmesi kararı hasta özelinde verilir. Bununla birlikte implantların kas altına yerleştirilmesi kapsül kontraktürü riskini azaltan bir faktör olarak öne çıkar.