Almanya’nın Siegen kentinden 4 Kasım’da Antalya’ya gelen Jesch, ertesi gün hastaneye yatırılarak operasyona alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan kadın, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği öğrenilen Julia Ramona Jesch’in, Almanya’daki doktorların estetik operasyon için onay vermemesi üzerine Türkiye’ye geldiği belirtildi.

Ailesi, nakil geçmişine rağmen operasyonun gerçekleştirildiğini öne sürerek hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Acı haberi alan ablası Karolina Joanna Jesch Urbanık ile annesi Lydıa Anna Jesch ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Abla Karolina Joanna Urbanik Jesch, acı içinde olduklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Doktorlar, daha önce karaciğer nakli geçirdiğini biliyordu. Almanya'daki doktorlar bu işlem için kendisine onay vermedi. Burada ise onu ameliyat etmeyi kabul eden birini buldu. 12 yaşında bir kızı var. Acımız sonsuz. Ameliyatın risksiz olduğunu söylediler"

Aile avukatı ise, "Sorumlulardan, bu işe aracılık edenlerden, ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikâyetçi olduk. Otopsi talep edildi" sözlerini kullandı.

Otopsi işleminin ardından Julia Ramona Jesch’in cenazesi, defnedilmek üzere Almanya’nın Köln kentine gönderildi.