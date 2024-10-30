Estetik mi yaptırdı? Türkiye güzeli İdil Bilgen'in son hali kafa karıştırdı!

Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği tartışma konusu olmuştu. Bilgen'e sosyal medyadan 'Şabaniye' yorumları yapılmıştı. Torpil iddiaları da ortaya çıkınca İdil Bilgen günlerdir gündemden düşmemişti.

İdil Bilgen ise, yapılan bu eleştirilere, "Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. " ifadelerini kullanmıştı.

15 GÜN DOLMASINA RAĞMEN GÖREVE BAŞLAMAMIŞTI

Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, 15 gün dolmasına rağmen göreve gitmemişti.

DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kırmızı kıyafetiyle fotoğraf paylaşarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın’ı kutlayan İdil Bilgen'in son hali dikkat çekti.

Fotoğrafı gören bazı sosyal medya kullanıcıları Türkiye güzeli İdil Bilgen'in estetik yaptırdığını iddia ederken, bazı kullanıcılar photoshop yaptığını ileri sürdü.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

Miss Turkey 2024 güzelli seçilen İdil Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bilgen, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı. Metehan Bilgen isimli bir erkek kardeşe sahip. İdil Bilgen'in katıldığı Miss Turkey 2024 yarışmasında 2'nciliği ise Cemre Üker aldı.

İDİL BİLGEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılı İstanbul doğumlu olan İdil Bilgen, 24 yaşında ve Ankaralı.