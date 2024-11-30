Estetik operasyonlarında yeni ve riskli trend ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Son yıllarda estetik cerrahi alanında dikkat çeken yeni bir trend ortaya çıktı.

Göz rengini değiştirme ameliyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Bu prosedür, göz rengini kalıcı olarak değiştirmek isteyen bireyler arasında hızla popülerlik kazandı. Ancak uzmanlar, bu işlemin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıların yaptı.

GÖZ RENGİ DEĞİŞTİRME AMELİYATLARI NASIL YAPILIYOR?

Göz rengi değiştirme ameliyatları genellikle lazer teknolojisi ve yapay iris implantları olmak üzere iki ana yöntemle gerçekleştirildği bildirildi.

Lazer teknolojisi, gözün iris tabakasındaki pigment hücrelerini hedef alarak bu hücrelerin azalmasını ve böylece göz renginin açılmasını sağladığının altı çizildi. Özellikle koyu renkli gözlerin mavi veya yeşil renge dönüşmesi lazer ile mümkün hale geldiği bildirildi.

Yapay iris implantları ise göz içine yerleştirilen ve göz rengini değiştiren özel lensler ile gerçekleştiriliyor olması dikkat çekti. Bu yöntem, doğuştan gelen göz rengi problemleri veya travmatik iris kaybı yaşayan bireyler için bir çözüm sunduğunun altı çizildi.

SAĞLIK RİSKLERİ VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Her ne kadar göz rengi değiştirme ameliyatları estetik bir avantaj sunsa da, bu prosedürlerin ciddi riskleri bulunduğu ifade edildi. En önemli risklerden biri, göz içi basıncının artmasıyla oluşan glokom olduğu söylendi.

Lazer tedavisi veya implantlar, göz içindeki sıvı drenajını engelleyerek basınç artışına neden olabileceğinin altı çizildi. Bu da gözün arkasındaki optik sinire zarar vererek görme kaybına yol açabileceği dile getirildi. Ayrıca, bu ameliyatlar katarakt gelişimi, iris yırtılması ve kalıcı görme bozuklukları gibi komplikasyonlara da sebep olabileceğinin altı çizildi.

Prof. Dr. Guillermo Amescua, bu cerrahların çok büyük bir risk aldıklarını belirtti.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, kozmetik keratopigmentasyonun ciddi görme kaybı riskleri barındırdığı ve ışık hassasiyeti ile bakteriyel veya fungal enfeksiyonlar gibi diğer komplikasyonlar oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Akademi, gözlerin görünümünü değiştirmenin en güvenli yolunun reçeteli kontakt lensler olduğunu vurguladı.

Ayrıca göz sağlığı uzmanları, bu tür estetik işlemlerin artışını değerlendirirken, "Göz rengi değiştirme işlemleri, estetik kaygılarla yapılmakta, ancak göz sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu tür işlemlerden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Cornea dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir çalışmada, 40 kozmetik keratopigmentasyon hastasından 12'sinin geçici ışık hassasiyetinden şikayetçi olduğu ortaya konuldu.

Beş hasta ise pigmentlerin solduğunu veya renginin değiştiğini belirtti. Bu tür ameliyatların uzun vadeli etkileri hakkında sınırlı sayıda bilimsel araştırma bulunuyor.

Uzmanlar, bu ameliyatları düşünen bireylerin ciddi bir değerlendirme sürecinden geçmesini ve potansiyel riskleri göz önünde bulundurmasını tavsiye etti.

Göz rengi değiştirme ameliyatları, estetik cerrahi alanında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Ancak bu yenilik, beraberinde getirdiği sağlık riskleri ve potansiyel komplikasyonlar nedeniyle dikkatli değerlendirilmesi gereken bir konu.

Göz rengi değiştirme ameliyatlarının popülaritesinin artmasıyla birlikte, bu alanda daha fazla bilimsel araştırma ve uzun vadeli sonuçların izlenmesi gerektiği açık olduğu vurgulandı.

Estetik cerrahi alanında yeni bir trend olarak görülen bu kural olduğunun altı çizildi.

Sağlıklı bir şekilde uygulanmadığı takdirde, geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabileceğin altı çizildi.