Gündeme dair her açıklamasıyla olay olan Berna Laçin geçtiğimiz gün Sahtekarlar dizisinde Asya karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'i, sosyal medya hesabından isim vermeden fakir rolü için estetikli birinin seçilmesini eleştirmişti.

Berna Laçin "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumuyla dikkat çekmişti.

“HERKESİN, HER KONU HAKKINDA ÇOK FAZLA FİKRİ VAR”

Biz ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'ten sessizliğini korurken, ünlü oyuncuya ilk destek Dilan Çiçek Deniz’den geldi.

Laçin'in yorumuna sessiz kalamayan ünlü oyuncu Deniz "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek isim vermeden Laçin'e olay göndermede bulundu.