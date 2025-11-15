Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başına 4.5 milyon TL alacağı dizisi ‘Aile Bir İmtihandır’dan önce estetik yaptırdığı konuşuluyor.

Bu iddia 3 hafta önce katıldığı bir ödül töreninde kameraların karşısına geçtiği an başladı. İmirzalıoğlu’na ‘oyuncu botoksu’, yani mimiklerini de kullanabileceği bir uygulama yapıldığı, elmacık kemiklerinin olduğu bölgeye de dolgu uygulandığı haberi aldı yürüdü.

Kenan İmirzalıoğlu 7 yıl aradan sonra ‘Aile Bir İmtihandır’ dizisiyle ekrana dönüyor. Başarılı oyuncunun bölüm başına aldığı rakam ve estetik iddiası TT oldu…

Peki 51 yaşındaki oyuncu yüzüne ne yaptırmıştı? Yorumlar arasında şöyle bir tweet öne geçti: “Dizideki genç partneri Afra Saraçoğlu’na (28) uyum sağlamak istiyor” İşte gerçekler…

YORUMLAR KARŞISINDA NE DEDİ?

7 yıl sonra ekranlara iddialı bir yapımla dönen Kenan İmirzalıoğlu botoks ya da dolgu yaptırmadı. Çünkü oyuncuların estetik yaptırmasına pek de sıcak bakmıyor. Ödül töreninin yapıldığı 21 Ekim gecesi basına poz vermek için durduğu platformda ters ve kırmızı tondaki ışıklar gözünü kısmasına neden oldu.

Ertesi gün ‘botoks ve dolgu’ haberlerinin yayıldığını görünce gülerek yakınlarına şöyle söylemiş: “Maşallah’ diyeceklerine botokslu diyorlar.” Yıldız oyuncunun o gece çekilen video ve fotoğraflarını Türkiye’nin en ünlü 2 estetik cerrahına da gösterdik. İşte cevapları: “Yüzünde hiçbir şey yok”, “Mimik yapıyor, kaz ayakları bile belirgin. İşlem uygulanmamış. Ama yaşının iyisi, maşallah” Gelelim, Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili son 7-8 yıldır konuşulan diğer bir iddiaya…

O KLİNİKTE NEDEN 6 SAAT KALDI?

Bu iddia da Kenan İmirzalıoğlu’nun saçlarının protez olduğu yönünde…

Oyuncuya, Aralık 2018’de Levent’teki bir klinikten çıkarken “Estetik mi yaptırdınız?” diye sorulmuş. İmirzalıoğlu “Ne estetiği! Buna ihtiyaç duymuyorum” demiş.

Aynı kliniğe Şubat 2019’da ikinci kez gidip 6 saat kaldığında bu kez saçlarına protez yaptırdığı haberleri yayılmış. Google’da hala çok ‘tık’ alan bu haberi de aydınlatalım: Kenan İmirzalıoğlu’nun saçlarında protez yok, tamamıyla doğal. Klinikte kalma sebebi; bağışıklık sistemini güçlendirmek, daha iyi yaş almak için yapılan vitamin takviyesi.

WhatsApp’dan gelen Murat Boz dedikodusu Yanakta dolgu var mı?



Tam Kenan İmirzalıoğlu’nun estetiği gündemdeyken “Murat Boz’un yüzündeki değişimi gördün mü?

Herkes yanağına yaptırdığı dolguyu konuşuyor. Biraz fazla kaçırmış” diye bir mesaj aldım.







Pop yıldızının, 1 Kasım’da Emel Sayın ile Şişli-Günay Restaurant’ta yaptığı programdaki görüntüsü bu söylentiye neden olmuş. Murat, dolgu iddiasına gülerek şu cevabı verdi: “Yaptırsam ilk senin haberin olur, ama tüm samimiyetimle söylüyorum; hiç böyle bir şey yok. Olsa saklamam.”



Murat Boz’un dolgu yaptırdığı iddiasına bu görüntüler neden oldu.

SOSYETE BUNU KONUŞUYOR!

CADDELERDEKİ İNTİKAM AFİŞLERİ

Sosyetik gece kulüplerinde yaptığı ‘Tıpa Tıp Şov’larıyla ünlü Besim Kazado’nun başına gelenler cemiyetin dilinde.

Eğlence dünyasının yıldız ismi birini fena kızdırmış. O kişi de Besim Kazado’nun fotoğrafıyla afişler bastırıp, bunları İzmir ile İstanbul’daki işlek caddelerde yer alan bazı kafelerin kapısına, elektrik direklerine asmış. Afişte Besim Kazado’nun gerçek cep telefonu da var. İlan gibi yazılan metinde çok fena ve ayıp şeyler yazıyor!!!

Haberi bir arkadaşının uyarısıyla alan ve panik olan Kazado afişleri toplattırana kadar akla karayı seçmiş. Sonra da deşifre olan cep telefonu numarasını değiştirmiş. Şimdiki öç alma teknikleri de çok acımasız! Bunu yazarken 1995’te ünlü sevgilisine kızan bir assolistin öç taktiği aklıma geldi. İhanete uğradığını öğrenince o zamanki çapkın sevgilisinin marka kıyafetlerini makasla kesip balkondan fırlatmıştı.

Ne masum günlermiş!