Estetik yaptırdığı söylenmişti! 'Dünyanın en güzel kızı' son haliyle gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
“Dünyanın en güzel kızı” unvanıyla hafızalara kazınan model Thylane Blondeau, Paris Moda Haftası’nda Miu Miu defilesindeki zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çocuk yaşlarından beri büyük markaların reklam yüzü olan Thylane Blondeau estetik iddialarıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarına tepki gösteren genç model, “Yüzüme hiçbir işlem yaptırmadım, bu tür iddialardan bıktım” diyerek doğal güzelliğini koruduğunu söylemişti.

9-001.webp

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Fransız model, Paris Moda Haftası kapsamında Palais d’Iena’da gerçekleştirilen Miu Miu defilesine katılarak şıklığıyla göz kamaştırdı.

1200xauto.webp

24 yaşındaki ünlü model, kahverengi yün bir takım elbise içinde poz vererek tarzını sergiledi.

Altına giydiği beyaz ribanalı bluz ve kahverengi çizmelerle görünümünü tamamlayan Blondeau, dalgalı şekilde şekillendirdiği koyu renk saçlarını açık bıraktı. Gözlük ve gümüş kolye tercih eden model, sade ama zarif stiliyle beğeni topladı.

Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry’nin kızı olan Thylane, küçük yaşta “dünyanın en güzel kızı” unvanını alarak modanın dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti.

