Estetikle tanınmaz hale gelmişti! Büşra Pekin'in son hali 'Khaleesi'ye benzetildi

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Estetikle tanınmaz hale gelmişti! Büşra Pekin'in son hali 'Khaleesi'ye benzetildi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Büşra Pekin, yaptırdığı estetik işlemlerle tanınmaz hale gelmişti. Ünlü oyuncunun son hali 'Khaleesi'ye benzetildi.

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Büşra Pekin'in son hali gündem oldu. Kilo verip ve giyim tarzını değiştiren Pekin’in son hali 'Khaleesi'ye benzetildi.

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Pekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar’da 'Havuçlu anne' karakteriyle çok sevilmişti. Geçirdiği değişimle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Büşra Pekin, son haliyle gündem oldu.

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Yeni görüntüsüyle sevenlerini şaşırtan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Bu kez de 'Khaleesi'ye benzetilen Pekin, sosyal medyada gündem oldu.

Khaleesi, Game of Thrones televizyon dizisinden kurgusal karakter.

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