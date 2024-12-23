Estetikleriyle olay olmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı tesettüre girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Estetikleriyle olay olmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı tesettüre girdi

'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programıyla tanınan Yaren Dağ, sosyal medya hesabından tesettüre girdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını silen Yaren Dağ’ın tesettürlü hali sosyal medyada gündem oldu.

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HESABINDAKİ TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Kısmetse Olur yarışmasında estetikleriyle ve hareketleriyle çok konuşulan Yaren Dağ, tesettüre girdiğini duyurduğu paylaşımıyla gündem oldu.

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YAREN DAĞ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Yaren Dağ, 24 yaşında. Programda kendini tanıtan Yaren, hemşire olduğunu belirtti.

Programın iddialı isimlerinden biri olan Kısmetse Olur Yaren "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

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