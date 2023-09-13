Estonya başbakanından İstanbul skandalı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesini ziyaret eden İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos için yaptığı paylaşımda 'İstanbul' yerine 'Kostantinopolis' yazması tepki çekti.

Estonya başbakanından İstanbul skandalı

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Estonya ziyaretinde, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir araya geldi. Kallas o anları sosyal medya hesabında paylaşırken, metinde "İstanbul" yerine "Kostantinopolis" yazılması tepki topladı.

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KARŞILAMA PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladı ve o anları video ile sosyal medyadan paylaştı. Kallas sosyal medya paylaşımında, "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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TEPKİ YAĞIYOR

Kallas'ın paylaşımına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili yorumlar yaptı. Bu yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

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