Estonya EFE'sinde keskin düşüş

Estonya'da üretici fiyatlarındaki artış Mart 2025’te yıllık bazda yüzde 2,8’e gerileyerek, Şubat ayında kaydedilen yüzde 6,1'lik hızlı yükselişin ardından önemli bir yavaşlama gösterdi. Bu oran, Mart 2023’ten bu yana en sert artışın ardından gelen en düşük seviye olarak kaydedildi.

Ülkedeki üretici fiyatlarındaki bu düşüş, özellikle enerji, madencilik ve imalat sektörlerinde maliyetlerin ciddi biçimde yavaşlamasından kaynaklandı. Enerji kaleminde yer alan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetleri, Şubat ayında yüzde 53,3 oranında artmışken Mart ayında bu artış yüzde 12,3 seviyesine geriledi. Bu, sadece bir ay içinde yaşanan keskin bir düşüşe işaret ediyor.

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MADENCİLİKTE DENGELİ GERİ ÇEKİLME

Madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde ise fiyat artışı yüzde 4,0'dan yüzde 3,6’ya indi. Sektörün hala artış trendinde olması dikkat çekse de büyüme hızının yavaşladığı görülüyor. Bu durum, küresel emtia piyasalarında yaşanan dengelenmeyle doğrudan bağlantılı olabilir.

İmalat sanayisinde de benzer bir eğilim gözlemlendi. Şubat ayında yüzde 2,3 artan üretici fiyatları Mart ayında yüzde 1,9 seviyesine gerileyerek sanayideki genel maliyet baskısının azaldığını gösterdi.

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ATIK YÖNETİMİNDE SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Buna karşılık, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve çevreyi iyileştirme faaliyetlerinde fiyat artışı yüzde 8,8’den yüzde 9,1’e çıktı. Bu alan, genel yavaşlama eğilimine rağmen sınırlı bir hızlanma kaydetti.

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AYLIK BAZDA İLK DÜŞÜŞ

Aylık bazda bakıldığında ise üretici fiyat endeksi yüzde 3,5 oranında düştü. Bu, Şubat ayındaki yüzde 3,3’lük artıştan tamamen zıt yönde bir değişim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu düşüş, Kasım 2024’ten bu yana aylık bazda ilk gerilemeyi temsil ediyor.

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GELECEK AYLARDA NE BEKLENİYOR

Uzmanlara göre, Estonya’daki üretici enflasyonundaki bu sert düşüş, Avrupa genelindeki faiz artırımlarının ve enerji maliyetlerindeki istikrarın gecikmeli etkileriyle açıklanabilir. Özellikle enerji fiyatlarındaki volatilitenin azalması ve imalat girdilerinde yaşanan normalleşme, önümüzdeki aylarda daha ılımlı bir fiyat eğiliminin işareti olarak yorumlanıyor.

Bu gelişmeler tüketici fiyatlarına da bir süre sonra yansıyabilir. Ancak Estonya ekonomisinde ithalata bağımlılık oranı yüksek olduğu için kur etkisi ve dış talepteki değişiklikler fiyat dengelerini hızlı biçimde etkileyebiliyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın bu yavaşlamayı dikkatle izleyeceğini belirtiyor.