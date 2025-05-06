Estonya sanayi üretiminde yüzde 0,5'lik artış

Estonya’nın sanayi üretimi Mart 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,5 arttı. Bu oran, Şubat ayında yukarı yönlü revize edilen yüzde 2,6’lık artışın oldukça gerisinde kaldı. Şubat ayındaki oran, son iki yılın en yüksek seviyesiydi.

Yavaşlamanın ana nedeni, imalat sanayiindeki büyümenin zayıflaması oldu. İmalat sanayii üretimi yüzde 1,2 artarken, Şubat ayında bu oran yüzde 2 idi. Özellikle gıda ürünlerinde büyüme yüzde 1,2’ye düşerken, içecek üretiminde artış yüzde 4,5 ile sınırlı kaldı. Şubat ayında içecek sektöründeki büyüme yüzde 19,7 olarak kaydedilmişti.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretim yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme temininde ise yüzde 1,7’lik düşüş yaşandı. Bir önceki ay bu sektörde yüzde 6’lık artış görülmüştü.

Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 1,3 oranında geriledi. Şubat ayında ise yüzde 5,8 oranında artış kaydedilmişti. Bu durum, genel sanayi faaliyetlerinde ivme kaybına işaret ediyor.