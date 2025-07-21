Estonya üretici fiyatları çakıldı

Haziran 2025’te Estonya’da üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 düştü. Bu, ülkede Kasım 2024’ten bu yana ilk defa yıllık bazda üretici fiyatlarının gerilediği ay oldu. Ayrıca, bu düşüş Mayıs 2024’ten beri görülen en sert oran olarak kayıtlara geçti. Özellikle elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe yaşanan yüzde 35,5’lik fiyat çöküşü dikkat çekti. Bu oran, Mayıs ayındaki yüzde 8,1’lik gerilemenin çok üzerinde. Estonya İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, madencilik ve taş ocakçılığı gibi alanlarda da küçük çaplı düşüşler gözlemlendi. Bu kalemde fiyatlar, Mayıs ayındaki yüzde 0,4’lük artışın ardından Haziran’da yüzde 0,2 azaldı.

SU VE ATIK SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Üretici fiyat endeksindeki genel düşüşe rağmen bazı sektörlerde fiyat artışları hız kazandı. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve çevresel iyileştirme faaliyetlerinde fiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 11,4 arttı. Bu artış, Mayıs ayındaki yüzde 11,2'lik seviyenin de üzerine çıktı. Aynı şekilde, imalat sanayisinde de fiyat artışı eğilimi sürdü. Haziran ayında yıllık bazda yüzde 1,3’lük bir fiyat artışı yaşanırken, bu oran Mayıs’ta yüzde 1,1 seviyesindeydi. Estonya ekonomisinde enerji maliyetlerindeki dalgalanmanın dışında kalan sektörlerin görece istikrarlı bir seyir izlediği görülüyor.

AYLIK BAZDA SON ÜÇ AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Haziran 2025’te üretici fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında düştü. Mayıs ayında bu oran yüzde 0,2 artış şeklindeydi. Aylık bazda yaşanan bu düşüş, son üç ayın en sert azalışı olarak kaydedildi. Uzmanlar, özellikle enerji fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün bu genel tabloyu şekillendirdiğini belirtiyor. Bu gelişmeler, Estonya ekonomisindeki üretici bazlı maliyet yapısının yeniden şekillenmekte olduğunu ortaya koyuyor.