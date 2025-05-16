Estonya’dan Rusya’ya gölge filo müdahalesi

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Baltık ülkesi hava sahasında yaşanan gerginliği duyurdu. Tsahkna, Rus ordusuna ait bir savaş uçağının Estonya hava sahasını yaklaşık bir dakika boyunca ihlal ettiğini belirtti. Olay, Estonya donanmasının İngiltere tarafından yaptırım uygulanan ve Rusya’ya gitmekte olan bir petrol tankeri olan Jaguar’ı durdurmaya çalışması sırasında gerçekleşti.

Jaguar, Batılı ülkelerin “gölge filo” olarak adlandırdığı, Moskova’nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı yüzlerce gemiden biri olarak biliniyor. Bu filonun gemileri genellikle sigortasız ve denetimsiz seyrediyor. Estonya donanması, geminin dur ihtarına uymaması üzerine onu Rus sularına kadar eşlik etti.

Putin'den korkutan hamle. Rusya'nın gölge filosu Baltık Denizi'ne indi

NATO VE BATILI ÜLKELERDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Tsahkna, olay öncesinde Baltıklar’da görev yapan NATO hava polisliği jetlerinin müdahaleye kalkıştığını açıkladı. Ayrıca Tsahkna, Rusya’nın gölge filoya resmi olarak bağlı olduğunu ve bu gemileri korumaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan, NATO dışişleri bakanlarının Antalya’da yapacağı toplantı öncesi Rusya’ya karşı daha sert ve hızlı yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

İngiltere ise gölge filoya uyguladığı yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş çabasını kısıtlayacağını belirtiyor. İngiltere yaptırımları, bu gemilerin bazı limanlara girişini ve hareketlerini engelliyor.

Finlandiya ve Estonya arasında kablo gerginliği

RUSYA’DAN HENÜZ RESMİ YANIT GELMEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya’nın iddialarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak olay, Baltık Denizi bölgesinde artan jeopolitik gerilimlerin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Estonya’nın bu hamlesi, Batılı ülkelerin Moskova’nın yaptırımlardan kaçma çabalarına karşı koordineli tutumunu güçlendirme amacını taşıyor.

Estonya’nın kararlı tavrı, Rusya’nın bölgedeki askeri varlığını sorgularken, NATO içinde Rusya’ya karşı birlik mesajı vermeyi hedefliyor. Olay, Baltık Denizi’nin güvenlik politikaları açısından önemli bir dönemeç olarak kayda geçti.