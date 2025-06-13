Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde Süphan Dağı’nda mahsur kalan 15 Estonyalı dağcı, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan Süphan Dağı'na tırmanmak üzere yola çıkan Estonya uyruklu 15 kişilik grup dağcı, bozuk yolda araçlarının arızalanması sonucu zor anlar yaşadı. Mahsur kalan dağcıların yardımına Aydınlar Beldesi ekipleri koştu.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 4 bin 58 rakımlar Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'na zirve yapmak isteyen 15 kişilik Estonya uyruklu dağcı grubu, sabah erken saatlerinde yola çıktı. Ancak dağın Aydınlar Beldesi sınırlarında bulunan toprak yolda, iki minibüste bulunan Estonyalı uyruklu dağcılar, dağcı Yusuf İpin rehberliğinde Süphan Dağı'nın 2 bin 600 rakımlı eteğinde bozuk yolda mahsur kaldı. Rehber İpin Aydınlar Belde Beldesinden yardım istedi. İhbarı alan Aydınlar Beldesi Belediyesi, hemen harekete geçerek başkan yardımcısı ve destek ekipleri gönderdi. Belediye Başkanı da süreci bizzat yerinden takip etti. Ekipler, 3 saatlik yoğun çaba sonucunda dağcıları ve araçlarını güvenli bölgeye tahliye etti.

"DAYANIŞMANIN GÜCÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, "Misafirlerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önemli. Zor şartlarda bile elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Doğaseverlerin tekrar beldemizi tercih etmesi bizleri mutlu eder" dedi.

Kurtarılan dağcılardan Yusuf İpin ise "Araçlarımız yolda kaldığında oldukça endişelendik. Ancak Aydınlar halkının ve belediye ekiplerinin desteği sayesinde güvende hissettik. Hepsine minnettarız" dedi.

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

Estonyalı dağcılar ölümle burun buruna kaldı! Rakım 2 bin 600 metre ekipler 15 dağcı için harekete geçti

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