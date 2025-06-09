Estonya’nın dış ticaret açığı daraldı

Estonya’nın dış ticaret açığı, 2025 Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla daralarak 332 milyon euroya geriledi. Açığın azalmasında ihracatın ithalattan hızlı artması etkili oldu.

Estonya İstatistik Kurumu’na göre ihracat yıllık bazda yüzde 3 artarak 1 milyar 563 milyon euroya çıktı. Bu artışta özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelik sevkiyatlardaki yüzde 8’lik yükseliş belirleyici olurken, AB dışına yapılan ihracatta yüzde 10 düşüş yaşandı. Tarım ürünleri, gıda maddeleri, taşıt ekipmanları ve çeşitli sanayi ürünleri en fazla artış gösteren kalemler oldu.

İthalat ise sadece yüzde 1 artarak 1 milyar 895 milyon euroya ulaştı. AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 1 azalırken, AB dışı ülkelerden gelen mallarda yüzde 16’lık artış kaydedildi. En fazla ithalat artışı kâğıt ürünleri, plastik ve kauçuk maddeler ile taşıt ekipmanlarında görüldü.

Ocak-Nisan döneminde ise ticaret açığı 1 milyar 182 milyon euroya ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 99 milyon euroluk açığın üzerine çıktı.