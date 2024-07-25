Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi

Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Demetevler Sitesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendine zarar vermeye başladı. Evdeki eşyaları balkondan aşağıya atan ve mutfakta ateş yakan şahıs, komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen şahıs, balkona çıkarak kendine zarar verme hareketleri sergiledi. Kapıyı açmayı reddeden şahıs için özel harekat ekipleri çağrıldı. Ekipler, yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı kırarak içeri girdi ve şahsı evden çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın, uzun yıllardır aynı binada oturduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Gizem Ölmez, şahsın bir haftadır evindeki eşyaları balkondan aşağıya attığını, gün içinde evini ateşe verdiğini ve komşuların polise haber verdiğini anlattı. Ölmez, şahsın polis ekiplerini gördüğünde balkona çıkarak tehlikeli hareketler yaptığını ve itfaiye merdiveniyle ablasının yukarı çıkıp konuştuğunu belirtti. Eşyaların aşağıya atıldığı esnada birçok kişinin tehlike yaşadığını ekledi.