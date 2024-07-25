Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, evindeki eşyaları 9. kattan aşağıya attı ve mutfakta ateş yaktı. Olayın ardından özel harekat ekipleri devreye girerek şahsı hastaneye kaldırdı.

Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Demetevler Sitesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendine zarar vermeye başladı. Evdeki eşyaları balkondan aşağıya atan ve mutfakta ateş yakan şahıs, komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen şahıs, balkona çıkarak kendine zarar verme hareketleri sergiledi. Kapıyı açmayı reddeden şahıs için özel harekat ekipleri çağrıldı. Ekipler, yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı kırarak içeri girdi ve şahsı evden çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın, uzun yıllardır aynı binada oturduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Gizem Ölmez, şahsın bir haftadır evindeki eşyaları balkondan aşağıya attığını, gün içinde evini ateşe verdiğini ve komşuların polise haber verdiğini anlattı. Ölmez, şahsın polis ekiplerini gördüğünde balkona çıkarak tehlikeli hareketler yaptığını ve itfaiye merdiveniyle ablasının yukarı çıkıp konuştuğunu belirtti. Eşyaların aşağıya atıldığı esnada birçok kişinin tehlike yaşadığını ekledi.

İlgili Haberler
Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı
ATM sıralarının sonu görünmeyecek. Bankalardan 81 il için yeni karar
İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. Böyle yapan varını yoğunu kaybedecek
Son Haberler
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı Dünya
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı Yerel Haberler
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı
Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama Gündem
Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama
Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar Yerel Haberler
Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı Yerel Haberler
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı
Erdoğan'ın İBB'yi ne kadar borçla bıraktığı belli oldu. En son borçlu CHP'li belediyeleri uyarmıştı Gündem
Erdoğan'ın İBB'yi ne kadar borçla bıraktığı belli oldu. En son borçlu CHP'li belediyeleri uyarmıştı