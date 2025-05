Et altın kadar kıymetlendi: ‘‘Gram olarak almaya çalışılıyor!’’

Vatandaşlarda kurban bayramının ardından kritik bir fiyat artışı olacağının endişesinin temelinde ise son dönemlerde özellikle İstanbul’daki kırmızı et fiyatları, market rafları ve kasap tezgahlarında rekor seviyelere ulaşması gibi etkenler yer alıyor



Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre; Et ve Süt Kurumu'nun sabit fiyat uygulamasına rağmen serbest piyasada fiyatlar hızla tırmanıyor. Dar gelirli vatandaşların temel protein kaynağı olan kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı, alım gücünü zorlarken, şu anda İstanbul genelinde dana kıyma kilogramı 299 liradan başlayıp 630 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşı ise 339 liradan başlayıp 740 liraya kadar yükseliyor. Et ve Süt Kurumu, kıyma için 299 TL, kuşbaşı için 339 TL fiyat belirleyerek kamu satış noktalarında uygun et teminine çalışıyor. Ancak bu ürünler sadece sınırlı sayıda mağazada ve belirli kontenjanla satılıyor.

‘’ÖNCE HAYVAN İTHALATI ARTMALI, BU FİYATLARI AZALTACAKTIR’’



Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde kasap dükkanı işleten Mustafa Artmaz, vatandaşın kurbanlığını bile zincir marketlerden almasına isyan etti. Artmaz, "Mesleğimiz artık bitti. Fiyat artışları yüzümüzü güldürmüyor çünkü vatandaş satın alamıyor. Bir an önce hayvan ithalatı artmalı, bu fiyatları azaltacaktır, mera hayvancılığına dönülmeli" açıklamasında bulundu.

İstanbul Bahçelievler ve Avcılar'da yer alan kasaplar da fiyatlar aralıkları ortalama olarak şöyle: Piliç bütün 120 TL, piliç pirzola 210 TL, piliç kanat 220 TL, dana ciğer 690 TL, kasap köfte 770 TL, kuzu gerdan ve dana kıyma 780 TL, dana kuş başı 830 TL, kuzu kol ve but 870 TL, antrikot 940 TL, kemiksiz kuzu 1170 TL, kuzu pirzola 1450 TL.

GRAMLA ET İSTEYENLER OLUYOR

Bahçelievler'de kasap dükkanı işleten Şaban Özçelik, 40 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, ithal hayvanların belli başlı büyük esnaflara verildiğini ve onların da istediklerinde fiyat yükselttiklerini söyledi. Özçelik, "Şu anda en uygun fiyatlı kıyma ve 780 TL'den satılıyor. Vatandaş, 2 kilo bile kıyma alamıyor. Gramla et isteyenler oluyor. 100 gram et 80 TL yapıyor teraziye bile giymiyor, mecburen vermek zorunda kalıyoruz tadımlık alıyor. Tavuğu bile 30-40 TL'lik isteyen oluyor" diye konuştu.