Et bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı için başlattığı kampanya kapsamında alınan et bağışları vatandaşlara dağıtılmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban eti bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için soğuk hava teslimat noktaları oluşturdu. Hayırsever vatandaşlar, bağışlarını seyyar ya da sabit soğuk hava noktalarına teslim etmeye, Büyükşehir de bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Bu kapsamda hane başı 2 kilo et dağıtılıyor.

Bağışçılar, etleri 8 Haziran'a (bugün) kadar bağış noktalarına teslim edebilecek.

TUTANAKLAR KARŞILIĞINDA TESLİM ALINIYOR

Tutanaklar karşılığında teslim alınan bağışlar, soğuk hava tesislerinde korunuyor. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan etler kasaplar tarafından işleniyor. İşlenen etler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldıktan sonra hayırseverlere bilgi veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli psikolog Aslıhan Özgür, "Mezbahalar ve yedi noktadan toplanan etler Sosyal Yaşam Kampüsü’nde bulunan aşevine getiriliyor. İncelenen etleri işleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuyoruz. Bayramın üçüncü gününe kadar bütün vatandaşlarımız et bağışını sürdürebilirler" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YERE GİDECEĞİNDEN EMİNİZ"

Bağışçılardan Tufan Batumlu, "Sosyal medyada gördüm. Başkanımız Cemil Tugay ihtiyaç sahipleri için ilan etmiş. En doğru şekilde onlara gideceğine emin olduğumuz için böyle bir karar verdik. Eminiz de doğru yere gideceğinden. Çok mutluyuz, inşallah Allah kabul eder" diye konuştu.

Arzu Batumlu ise "Çok mutluyuz" dedi.