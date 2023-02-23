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Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı

Et fiyatlarında artış yılbaşından bu yana 50 günde yüzde 30'a ulaştı. Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak tarihinde ortalama 126,87 lirayken fiyat 16 Şubat tarihinde 163,87 liraya yükseldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:45
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Et fiyatları 50 günde yüzde 30 artış yaptı

Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı
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Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre, dana karkas kesim fiyatı Ege Bölgesi'nde 164,20, Akdeniz Bölgesi'nde 162,5, Marmara Bölgesi'nde 163,40, İç Anadolu Bölgesi'nde 164,5, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 160, Güneydoğu Anadolu'da 165 ve Karadeniz Bölgesi'nde 167,5 lira olarak gerçekleşti.

Ortalama artış geçen aya göre yüzde 21,2, geçen yıla göre ise yüzde 140,1 oldu. Kuzu karkasta da ortalama fiyat 146,03 lira oldu. Bu üründe geçen aya göre değişim oranı yüzde 14, geçen yıla göre ise yüzde 100,7 oldu.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, 160 liranın üzerini üreticinin de köpük olarak değerlendireceğini belirterek, bu rakamların bugün için maliyetleri kurtarmış göründüğünü vurguluyor.

Diğer yandan, et ithalatıyla ilgili de bilgi veren Ahmet Yücesan, bu konuda siparişlerin verildiğini ve imzaların atıldığını kaydederek, Ramazan haftasına kadar 8-9 bin ton civarında karkasın Türkiye'ye gelmiş olacağını söylüyor.

Kendilerinin ithalata dahil olmadıklarını hatırlatan Yücesan, ithalatı ESK'nın yapacağını, sanayicinin ise oradan talep edeceğini, ithal etin fiyatının yerli üreticinin üretimini engellemeyecek, mağdur etmeyecek şekilde belirleneceğini ifade ediyor.

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