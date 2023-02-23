23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı. İki ay geçmeden maaşlar eredi

Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı. İki ay geçmeden maaşlar eredi

Et fiyatlarında artış yılbaşından bu yana 50 günde yüzde 30'a ulaştı. Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak tarihinde ortalama 126,87 lirayken fiyat 16 Şubat tarihinde 163,87 liraya yükseldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:00
Takip Et

Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı

Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı. İki ay geçmeden maaşlar eredi
+
Aa
-

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre, dana karkas kesim fiyatı Ege Bölgesi'nde 164,20, Akdeniz Bölgesi'nde 162,5, Marmara Bölgesi'nde 163,40, İç Anadolu Bölgesi'nde 164,5, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 160, Güneydoğu Anadolu'da 165 ve Karadeniz Bölgesi'nde 167,5 lira olarak gerçekleşti.

Ortalama artış geçen aya göre yüzde 21,2, geçen yıla göre ise yüzde 140,1 oldu. Kuzu karkasta da ortalama fiyat 146,03 lira oldu. Bu üründe geçen aya göre değişim oranı yüzde 14, geçen yıla göre ise yüzde 100,7 oldu.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, 160 liranın üzerini üreticinin de köpük olarak değerlendireceğini belirterek, bu rakamların bugün için maliyetleri kurtarmış göründüğünü vurguluyor.

Diğer yandan, et ithalatıyla ilgili de bilgi veren Ahmet Yücesan, bu konuda siparişlerin verildiğini ve imzaların atıldığını kaydederek, Ramazan haftasına kadar 8-9 bin ton civarında karkasın Türkiye'ye gelmiş olacağını söylüyor.

Kendilerinin ithalata dahil olmadıklarını hatırlatan Yücesan, ithalatı ESK'nın yapacağını, sanayicinin ise oradan talep edeceğini, ithal etin fiyatının yerli üreticinin üretimini engellemeyecek, mağdur etmeyecek şekilde belirleneceğini ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.