Et Süt Kurumu’ndan Ukrayna’dan gelen hastalıklı et itirafı: 20 ton karkas et imha edilecek

Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu, Ukrayna’dan 20 ton karkas et ithal etti.

Ancak bu etler, yapılan incelemeler sonucunda salmonella bakterisi taşıdığı için büyük bir tartışmaya yol açtı. Etlerin laboratuvar testleri pozitif çıktığında, bu etlerin satışa sunulup sunulmadığı sorusu gündeme geldi.

Et ve Süt Kurumu, salmonella pozitif çıkan etlerin imha edilmesine karar verildiğini ve bu etlerin hiçbir şekilde üretimde kullanılmadığını veya satışa sunulmadığını açıkladı.

Kurum, ithal edilen etlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol edilip akredite laboratuvarlarda analiz edildiğini ve 9 Mayıs'ta yapılan testlerde bir partide hijyen standartlarına uymayan sonuçlar elde edildiğini belirtti.

20 TON ET İMHA EDİLECEK

Et ve Süt Kurumu, salmonella tespit edilen etlerin reddedildiğini ve yüklenici firmaya ihtarname gönderildiğini açıkladı. Firma itirazlarının değerlendirilmesi sürecinde etler dondurularak yediemin deposunda muhafaza edildi ve itirazların ardından imha edilmesine karar verildi.

Kurum, bu etlerin üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığını, ithalat sürecinde yüksek hijyen standartlarının uygulandığını ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir. Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, salmonella tespit edilen karkas etler hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya tepki gösterdi.

Adem, Ukrayna'dan ithal edilen etlerin hastalıklı olduğunun tespit edilmesi üzerine Bakan Yumaklı’nın acilen kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, ithal edilen etlerin gümrükte yeterli süre bekletilip bekletilmediği, Denizli Kombinası’na gönderilen etlerin akıbeti ve bu etlerin satışa sunulup sunulmadığı konularında sorular yönelten Adem, halk sağlığının tehlikeye atılmasına karşı sert eleştirilerde bulundu.

SALMONELLA HASTALIĞINA DİKKAT

Salmonella bakterisi, içme suyu veya gıda yoluyla bulaşarak bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Enfeksiyon belirtileri arasında yüksek ateş, ishal, mide krampları, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve dışkıda kan görülmesi yer alır.

Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi risk oluşturabilir. Bu durumda, mutlaka sağlık kuruluşlarından yardım alınmalıdır.