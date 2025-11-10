Bazı ülkelerin mutftak kültüründe et tüketimi de önem taşıyor. Ancak son araştırmalara dikkat çeken uzmanlar et tüketimine yönelik kritik uyarılar bulunuyor.

Son araştırmalar, özellikle kırmızı etin ve işlenmiş et ürünlerinin sık tüketilmesinin ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdiğini çıkardı.

ET TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇMAMAK GEREKİYOR

Artı49'da yer verilen habere göre; Beslenme uzmanları, etin yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içermesi nedeniyle kalp-damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiğini belirtiyor.