Bazı ülkelerin mutftak kültüründe et tüketimi de önem taşıyor. Ancak son araştırmalara dikkat çeken uzmanlar et tüketimine yönelik kritik uyarılar bulunuyor.

Et tüketimindeki gizli risk! - Resim : 1

Son araştırmalar, özellikle kırmızı etin ve işlenmiş et ürünlerinin sık tüketilmesinin ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdiğini çıkardı.

Et tüketimindeki gizli risk! - Resim : 2

ET TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇMAMAK GEREKİYOR

Artı49'da yer verilen habere göre; Beslenme uzmanları, etin yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içermesi nedeniyle kalp-damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiğini belirtiyor.