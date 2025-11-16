Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkmış, yaşanan olay Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Tarımdan Haber’de yer alan habere göre, Et ve Süt Kurumu’nun İtalya, Polonya ve Fransa’nın ardından Macaristan ile de Ekim 2025'te 7.90 Euro'dan karkas et ithalat sözleşmesi imzaladığı öne sürüldü.

‘İTHALAT MİKTARINI GİZLEDİLER’ İDDİASI

İddiaya göre Et ve Süt Kurumu İtalya, Polonya ve Fransa’nın ardından Macaristan ile Ekim 2025'te et ithalatı sözleşmesi imzaladı.

Türkiye'de hayvancılık, şap hastalığıyla ve fiyat baskısıyla kırılırken ESK’nin Macaristan ile yaptığı ithalat miktarını da gizlediği öne sürüldü.

Ortaya atılan iddialar sonrası gözler Macaristan'da et ticareti yapan ve Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’a çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan merkezli bir et ticareti şirketinde ortak ve yönetici olduğunu iddia ederek, şirketin Budapeşte’de 2017 yılında kurulduğunu ve hala aktif faaliyet gösterdiğini belirtmişti.

Adem, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin ticaret sicil numarasının 01-09-307750, vergi numarasının 25870305-2-43 olduğu, 2017’de kurulan şirketin hala aktif bulunduğu ifade edilmişti. Adem, şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in yer aldığını söylemişti.

Öte yandan Adem, Taylan’ın hem kamu adına alım yapan yetkili hem de ithalat yapılan ülkede et ticareti yapan şirketin ortağı olduğunu belirterek, 'Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır' ifadelerini kullanmıştı.

ŞİRKETTEN KURUMA ET SATTIĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Taylan, ortağı olduğu şirketten, en üst yöneticisi olduğu kuruma et sattığı iddialarını yalanlamıştı. Taylan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, "...Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir..." sözlerini sarf etmişti.