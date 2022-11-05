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Et ve Süt Kurumu personel alacak

Et ve Süt Kurumu Tavuk Kombinası Müdürlüğü, 88 personel alacak.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 07:08
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Et ve Süt Kurumu personel alacak
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Et ve Süt Kurumu tarafından yayınlanan ilana göre; Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 88 personel alınacak.

Alınacak personeller 1 Ocak 2023 tarihinde göreve başlayıp 30 Haziran 2023 tarihine kadar görev yapacaklar.

6 ay süreli 53 kişi asgari ücretin %30 fazlası (4 engelli, 2 primli mağaza çalışanı), 4 kişi asgari ücretin %35 fazlası, 12 kişi asgari ücretin %40 fazlası,19 kişi asgari ücretin %45 fazlası toplam 88 kişilik hizmet alımı.

Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma tarafından ilan yayınlanması durumunda, işe alınacak olan personellerle ilgili başvuru şartları, başvuru zamanı ve diğer tüm detaylar paylaşılacak.

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