Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan merkezli bir et ticareti şirketinde ortak ve yönetici olduğunu iddia ederek, şirketin Budapeşte’de 2017 yılında kurulduğunu ve hala aktif faaliyet gösterdiğini belirtti.

Adem’in aktardığına göre, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin ticaret sicil numarasının 01-09-307750, vergi numarasının 25870305-2-43 olduğu, 2017’de kurulan şirketin hala aktif bulunduğu kaydedildi. Adem, şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in yer aldığını belirtti.

‘KENDİ ŞİRKETİNDEN DEVLETE ET SATIYOR’

Adem, Taylan’ın hem kamu adına alım yapan yetkili hem de ithalat yapılan ülkede et ticareti yapan şirketin ortağı olduğunu belirterek, 'Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır' ifadelerini kullandı.

SAVCILAR, MASAK SAYIŞTAY VE TEFTİŞ KURULU’NU GÖREVE ÇAĞIRDI

Bu durumun yalnızca etik ihlal olmadığını doğrudan hukuki sorumluluk gerektirdiğini belirten Adem, savcılar, MASAK, Sayıştay ve Teftiş Kurulu’nu göreve çağırdı.

Vatandaşın et bulmakta zorlandığını ve üreticinin üretimden koparıldığına dikkat çeken Adem, ‘Kamu eliyle bazı kişiler zengin ediliyor. Et ve Süt Kurumu, vatandaşın güvenini kaybetmiştir. Kurum artık üreticiye değil, yandaşlara hizmet ediyor’ değerlendirmesinde bulundu.

Bu dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Adem, Tarım Bakanı, Et ve Süt Kurumu yönetimi ve adı geçen tüm kişileri istifaya çağırdı.

‘BURADA DEVLETİN KURUMUNUN İÇİ BOŞALTILIYOR’

Adem, açıklamasının tamamında şunları söyledi,

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk arayanlara sesleniyorum: Gelin, kamunun içinin nasıl boşaltıldığını burada görün. Burada, devletin kurumunun içi boşaltılıyor. Et ve Süt Kurumu’nun başındaki kişi, hem kamu görevlisi, hem ticaret ortağı, hem ithalatın yöneticisi, hem kazanan taraf. Bundan daha açık bir yolsuzluk olur mu?

Bu tablo sadece etik ihlali değil, doğrudan cezai sorumluluk gerektirir. Bu ülkenin savcılarını göreve davet ediyorum. MASAK’ı, Sayıştay’ı, Teftiş Kurulu’nu göreve çağırıyorum. Bu ticari ilişkiler zinciri tek tek incelenmeli, kamu zararı hesaplanmalı ve bu çıkar ağının tüm bağlantıları ortaya çıkarılmalıdır.

'ET VE SÜT KURUMU VATANDAŞIN GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİR’

Üretici üretimden koparılırken, vatandaş et alamaz hale gelirken, kamu eliyle birileri zengin ediliyor. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Et ve Süt Kurumu, vatandaşın güvenini kaybetmiştir. Bu kurum, üreticiye değil, yandaşa çalışır hale getirilmiştir.

‘ET VE SÜT KURUMU YÖNETİMİ VE ADI GEÇEN TÜM KİŞİLER İSTİFA ETMELİ’

Biz bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Bu sadece bir iddia değil, resmi belgeyle ispatlanmış bir rant ağıdır. Tarım Bakanı, Et ve Süt Kurumu yönetimi ve adı geçen tüm kişiler istifa etmeli, derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dosyanın takipçisi olacağız. Kamu eti kamuya dönene kadar, bu ülkenin sofrasına adalet gelene kadar susmayacağız.'