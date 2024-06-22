Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak

Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak
Gülsüm Alpkıray

Mazot, gübre, yem fiyatlarına gelen zamlar birbirini kovalarken yeni vergi paketinde yem ve gübrede KDV’nin artırılması planlanıyor. Bu da et ve süt ürünlerine zam olarak yansıyacak.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 1

Türkiye'de son dönemin en önemli gündem maddesi vergiler oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla alım gücünü düşürmeye yönelik kararlılığını sürdürüyor.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 2

Bu süreçte, vergilerle devlet hazinesinin kasası doldurulmaya çalışılıyor.

Temel tüketim ürünleri arasında bulunan et ve süt ürünleri ise hammaddeye gelen zamlar ve vergilerle büyük bir zam furyasıyla karşı karşıya kalmış durumda.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 3

Yeni vergi paketi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı yem ve gübrede Katma Değer Vergisi'ni (KDV) artırmayı planlıyor.

Buna göre, yemlerde KDV oranı yüzde 10'a, gübrede ise yüzde 20'ye çıkarılacak.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 4

Yem ve gübrede KDV oranı, 2016 yılında sıfırlanmıştı. AKP Hükümeti'nin 2015 yılı seçim vaatleri kapsamında sıfırlanan KDV oranı, 9 yıl sonra yeniden artırılacak.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 5

BÜTÇE AÇIĞI VATANDAŞIN SIRTINDAN KAPATILACAK

Çiftçilikle uğraşan vatandaşları zorunlu fiyat artışına itecek bu yeni vergi uygulaması, yem ve gübre fiyatlarına KDV artışıyla birlikte ciddi bir zam getirecek.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 6

Bu durum, çiftçinin girdi maliyetlerini artırarak gıda enflasyonunu da yukarıya çekecek ve vatandaşlara zamlı ürünler olarak geri dönecek.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 7

Yem ve gübrede KDV oranının artırılmasının gerekçesi olarak, KDV indiriminden beklenen faydanın sağlanamaması gösterildi.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 8

2016 yılında yapılan düzenleme ile yemlerde yüzde 8, gübrede ise yüzde 18 olan KDV oranı sıfırlanmıştı.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 9

Yemde KDV'nin yüzde 10'a çıkarılması, doğrudan yem fiyatlarına yüzde 10 zam anlamına gelirken, bu durum et ve süt fiyatlarına da doğrudan yansıyacak.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 10

2024 yılı, bir yandan vergi artışları diğer yandan zamlarla hatırlanacak.

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Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak 11
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