Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak

Türkiye'de son dönemin en önemli gündem maddesi vergiler oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla alım gücünü düşürmeye yönelik kararlılığını sürdürüyor.
Bu süreçte, vergilerle devlet hazinesinin kasası doldurulmaya çalışılıyor.
Temel tüketim ürünleri arasında bulunan et ve süt ürünleri ise hammaddeye gelen zamlar ve vergilerle büyük bir zam furyasıyla karşı karşıya kalmış durumda.
Yeni vergi paketi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı yem ve gübrede Katma Değer Vergisi'ni (KDV) artırmayı planlıyor.
Buna göre, yemlerde KDV oranı yüzde 10'a, gübrede ise yüzde 20'ye çıkarılacak.
Yem ve gübrede KDV oranı, 2016 yılında sıfırlanmıştı. AKP Hükümeti'nin 2015 yılı seçim vaatleri kapsamında sıfırlanan KDV oranı, 9 yıl sonra yeniden artırılacak.
BÜTÇE AÇIĞI VATANDAŞIN SIRTINDAN KAPATILACAK
Çiftçilikle uğraşan vatandaşları zorunlu fiyat artışına itecek bu yeni vergi uygulaması, yem ve gübre fiyatlarına KDV artışıyla birlikte ciddi bir zam getirecek.
Bu durum, çiftçinin girdi maliyetlerini artırarak gıda enflasyonunu da yukarıya çekecek ve vatandaşlara zamlı ürünler olarak geri dönecek.
Yem ve gübrede KDV oranının artırılmasının gerekçesi olarak, KDV indiriminden beklenen faydanın sağlanamaması gösterildi.
2016 yılında yapılan düzenleme ile yemlerde yüzde 8, gübrede ise yüzde 18 olan KDV oranı sıfırlanmıştı.
Yemde KDV'nin yüzde 10'a çıkarılması, doğrudan yem fiyatlarına yüzde 10 zam anlamına gelirken, bu durum et ve süt fiyatlarına da doğrudan yansıyacak.
2024 yılı, bir yandan vergi artışları diğer yandan zamlarla hatırlanacak.