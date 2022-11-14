Market raflarından sofralara gelen büyük tehlike. Zehir saçıyor

Et ve tavuk bulyonları anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor. En sağlıksız gıda maddesi olarak gösterilen et bulyon ve tavuk bulyon ürünleri içeriğindeki yüksek sodyum tatlandırıcı, bağımlılık yapıcı monosodyum glutamat, palm yağı, aroma artıcılar ile sofralarda zehir saçıyor.

Et bulyonları özellikle kronik hastalar, kalp hastaları, çocuk ve yaşlıların tüketmemesi gerekiyor. Sağlık için yüksek risk faktörü olan et bulyon ve tavuk bulyonlar, içeriğindeki bileşenler ile sağlıklı insanın bile sağlığını bozuyor.

Et bulyonlar sara, obezite, parkinson, Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor.

Bu yiyecekleri bu kadar zararlı hale getiren en etkili madde ise MSG olarak bilinen mono sodyum gluatamat. MSG, et ve tavuk bulyona bağımlılık yapan lezzetini veriyor. Çin tuzu olarak da bilinen MSG fazla tüketildiğinde Parkinson, huntington, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı gibi sağlık sorunlarına neden olabilmesi ile dikkat çekiyor.

HANGİ YİYECEKLERDE VAR

Mono sodyum gluatamat sadece et bulyon ve tavuk bulyonda bulunmuyor. Satın aldığınız paketli ürünlerin etiketine bakarsanız sıklıkla MSG ile karşılaşırsınız.

Cips, dondurma, hazır çorba ve meyveli yoğurtlar bunlardan sadece bazıları. Bu ürünler hamile kadınlarda plasentayı geçerek direk bebeğe zarar verebiliyor.