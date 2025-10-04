Et, yağ ve balda büyük skandal



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenliği açısından yapılan incelemeler sürüyor. Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan taklit veya tağşiş listesinde et, yağ ve bal başta olmak üzere çok sayıda üründe sağlıksız uygulamalar belirlendi.



ET VE ET ÜRÜNLERİNDE HİLE



Listede yer alan bilgilere göre bazı firmaların ürettiği dana kıyma ve sucuklarda kanatlı eti saptanırken, bazı işletmelerin sattığı ürünlerde ise sakatat (baş eti, kalp, taşlık) kullanıldığı belirlendi



NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞINDA HİLE



Bakanlık tarafından yayınlanan listede naturel ibaresi bulunan zeytinyağları da yer aldı.

Aydın, Bursa ve çevresindeki bazı markaların "natürel sızma zeytinyağı" adı altında piyasaya sürdüğü ürünlerde tohum yağlarıyla karıştırma yapıldığı saptandı. Bununla birlikte bazı ürünlerde daha düşük kaliteli yağların kullanıldığı da belirlendi.



BALDA TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ



Öte yandan Ankara, İstanbul, Erzincan ve Şanlıurfa’da bazı firmaların süzme çiçek balı adı altında satışa sunduğu ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi