'Et yiyen bakteri' Vibrio Türk kıyılarında! Uzmanlar uyardı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yayımladığı verilere göre, önceki yıllarda yalnızca Baltık Denizi’nde rastlanan Vibrio bakterileri, Türk kıyılarında görüldü.

Euronews’in haberine göre sıcak ve tuzluluk oranı düşük sularda hızla çoğalabilen, “Vibrio parahaemolyticus” ve “Vibrio vulnificus” türleri olarak bilinen bakteriler Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde rastlandı.

AÇIK YARALARDAN VÜCUDA GİRİYOR

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin, “Bu bakteriler, ciltteki açık yaralardan vücuda girerek ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Özellikle Vibrio vulnificus, nadiren de olsa 'et yiyen bakteri' olarak bilinen nekrotizan fasiite neden olabilir” dedi.

Vibrio parahaemolyticus'un özellikle çiğ istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinden bulaşabileceğini belirten Aferin, bu bakterinin karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini söyledi.

Aferin, “Nemli ve sıcak ortamlar, bakterilerin üremesi için ideal koşulları sağlar. Özellikle E. coli gibi mikroorganizmalar bu ortamda kolayca çoğalıp idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.