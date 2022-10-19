Bir bu eksikti! Şimdi de et yiyen bakteri paniği başladı

ABD’de geçen ay Ian Kasırgası gerçekleşti. Florida eyaletinde yerel sağlık yetkilileri, bölge halkının artık et yiyen bakteri hastalıkları ve ölüm vakalarındaki artışı bildirdi, mücadale ettiklerini açıkladı.

VAKA SAYISI İKİYE KATLANDI



Resmi rakamlara göre, kasırganın ardından meydana gelen sellerden en çok etkilenen Lee County et yiyen bakteri ile enfekte olan 29 vakayı onayladı. Vakalardan 4’ü öldü. Lee County’da 2021 yılında sadece 5 vaka ve 1 ölüm kaydedildi. Eyalet çapında et yiyen bakteri vakalarının sayısı 2021'de 34 ve 2020'de 36'dan 2022'de 65'e çıktı.

Sağlık yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

“Kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturdu. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla et yiyen bakteriye maruz kalabilirler"

İKİ YOLLA BULAŞIYOR

Et yiyen bakteriler genellikle ılık ve acı suda bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, genellikle bir insanın vücuduna çiğ veya az pişmiş istiridye ve kabuklu deniz ürünleri yediklerinde girmeyi başarıyor. Bakteriler ayrıca açık bir yaranın ılık deniz suyuna maruz kalması durumunda cildi biçimde enfekte edebiliyor.

ET YİYEN BAKTERİ ÖLDÜRÜYOR

Sağlık uzmanları herhangi bir kişinin enfekte olabilmesine rağmen, bu enfeksiyonun bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için özellikle tehlikeli olabileceği konusunda ciddi uyarıda bulundu. Şöyle konuştu:



“Vibrio vulnificus birinin kan dolaşımına girerse ateş, titreme, septik şok ve deride kabarcıklar gibi belirtilerle ölümcül hastalıklara neden olabilir”

Halk arasında et yiyen bakteri olarak bilinmesinin nedeni de açıklandı: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, bakteri açık bir yaranın etrafındaki eti tüketerek iddi bir enfeksiyon olan nekrotizan fasiite yol açıyor. Hastalığın ilerlemesi insanların kol ve bacak gibi uzuvlarını kaybetmesine yol açıyor.

Lee County Sağlık Departmanı, et yiyen bakterilerin insan insana bulaşmadığını da açıkladı.