Et yiyen parazit sonunda insan vücuduna sızdı

Kaynak: Haber Merkezi
Et yiyen parazit sonunda insan vücuduna sızdı

ABD'de El Salvador’dan dönen bir kişide et yiyen parazit belirlendi. Bu, ülkede salgın bölgesinden kaynaklanan ilk insan vakası olarak kayıtlara geçti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Maryland eyaletinde yaşayan bir kişide “et yiyen” Yeni Dünya vida kurdu (New World screwworm) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu hastanın kısa süre önce El Salvador’dan ABD’ye döndüğü ifade edildi.

HHS sözcüsü Andrew Nixon, bunun ABD’de “bir salgın bölgesinden kaynaklanan ilk insan vakası” olduğuna dikkat çekerek, “Bu vakadan kaynaklanan halk sağlığı riski çok düşük” açıklamasını yaptı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), larvaların canlı dokunun içine girerek hızla yayıldığını ve çoğu zaman ölümcül sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

USDA açıklamasında, “Bu kurtçuklar hayvanların etine gömülerek ciddi hasar verir ve nadiren de olsa insanları etkileyebilir” ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar, hastalığın “miyazis” adı verilen ve sinek larvalarının insan dokusunda gelişmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu belirtiyor.

Yeni Dünya vida kurdu, esas olarak Güney Amerika ve Karayipler’de rastlanıyor.

Ancak son aylarda Meksika’daki sığır sürülerinde ve bazı çiftçilerde görülen vakalar, ABD’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu gelişmeler üzerine yetkililer, ülkeye girişlerdeki denetimleri artırdı.

Son Haberler
Kuzenini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kuzenini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Yeniçağ Gazetesi: Gençlerin umutları ellerinden alınıyor
Yeniçağ Gazetesi: Gençlerin umutları ellerinden alınıyor
Et yiyen parazit sonunda insan vücuduna sızdı
Et yiyen parazit sonunda insan vücuduna sızdı
Masterchef kaptanlık oyununu kazanan belli oldu
Masterchef kaptanlık oyununu kazanan belli oldu
4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı
4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı