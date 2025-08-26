Et yiyen parazit sonunda insan vücuduna sızdı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Maryland eyaletinde yaşayan bir kişide “et yiyen” Yeni Dünya vida kurdu (New World screwworm) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu hastanın kısa süre önce El Salvador’dan ABD’ye döndüğü ifade edildi.

HHS sözcüsü Andrew Nixon, bunun ABD’de “bir salgın bölgesinden kaynaklanan ilk insan vakası” olduğuna dikkat çekerek, “Bu vakadan kaynaklanan halk sağlığı riski çok düşük” açıklamasını yaptı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), larvaların canlı dokunun içine girerek hızla yayıldığını ve çoğu zaman ölümcül sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

USDA açıklamasında, “Bu kurtçuklar hayvanların etine gömülerek ciddi hasar verir ve nadiren de olsa insanları etkileyebilir” ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar, hastalığın “miyazis” adı verilen ve sinek larvalarının insan dokusunda gelişmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu belirtiyor.

Yeni Dünya vida kurdu, esas olarak Güney Amerika ve Karayipler’de rastlanıyor.

Ancak son aylarda Meksika’daki sığır sürülerinde ve bazı çiftçilerde görülen vakalar, ABD’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu gelişmeler üzerine yetkililer, ülkeye girişlerdeki denetimleri artırdı.