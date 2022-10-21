''Etem Çalışkan'ın Arşivinden Anılar Sergisi''

İstanbul- Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkârlarından biri olan ve Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan, hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın 65 adet eserinden oluşan sergi TGC Basın Müzesi'nde açılıyor. 24 Ekim'de açılacak olan sergi, 11 Kasım 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Atatürk'ün ünlü eseri "Nutuk"u el yazısı ile yazan Etem Çalışkan'ın sergisi iki bölümden oluşacak. Atatürk'ün tablolarının yanı sıra Babıali'nin, edebiyat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin toplam 65 portresi sergide yer alacak.

Basın Şeref Kartı taşıyan 94 yaşındaki Etem Çalışkan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve kaligrafi alanında 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülmüştü.