Ethem Sancak sözleri nedeniyle Tevfik Yamantürk'ü Beşiktaş'tan atmak istemişler

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlı üyelere seslenen Yamantürk şu ifadeleri kullandı:

"Siz bize Beşiktaş'ı emanet ettiniz. Ben de kendimi size emanet ediyorum. 17 Eylül'den buraya 3 kere beni Beşiktaş'tan atmaya kalktılar, seçime girmeyeyim diye. Beşiktaş'ı satın almaya kalkan 'malum zat'a söylediğimden dolayı koştura koştura disipline vermek istediler. Arkasında 30 Ekim'de bir tweet attım. Başkana hakaret ediyorum diye genç arkadaşımız benim atılmamı istiyor.

"KİMSEYE HAKARET ETMEM"

Ben yapı olarak kimseye hakaret etmem. Ben hakareti hak etmiyorum ama hakaret yememek için hakaret etmem. Okuduklarını anlamamışlar. Şenol Güneş'i zamanında bu yönetim mi yolladı ki geri getirince 'Neden getirdiniz?' diyeyim. Bunu bile anlamamışlar.

"O İSİM HALUK KARAKURT"

Tarihe not geçsin diye söylüyorum. Haluk Karakurt beni disipline verdi. Hoş görüyorum. Saffet Sancaklı'nın mecliste çok güzel bir konuşması vardı, milletvekili ve eski sporcumuz Alpay Özalan için 'Biz 20-25 yıl saatte bilmem kaç kilometre hızla giden topa kafa attık. Onun yan etkileri olacak' dedi. Haluk Bey'in hayatındaki bir takım yol kazaları, ona atılmaması gereken bazı adımlar attırıyor. Hoş görüyorum.

ETHEM SANCAK'A NE DEMİŞTİ

Tevfik Yamantürk, "Ethem Sancak’ı yönetimin disipline verdiğini duyduk. Ama bence önemli olan toplum, bu gibi insanları içine kabul ederken daha dikkatli olmalı. Kimin kayığına binerse onun küreğini çeken insanların Beşiktaş’ta yeri olmamalı. 'Bana Türk demeyin, ben Arap’ım, utanırım' deyip de arkasında aslan gibi Türk koruma polisiyle İstanbul’un ortasında dolaşan insanları Beşiktaş’ta yeri olmamalı. Burada ay-yıldız var, Arap bayrağı yok. Beşiktaş millidir, milli kalmalıdır" demişti.

